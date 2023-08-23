Журналистка Надежда Стрелец заступилась за мать ребенка Тимати. Фото

Надежда Стрелец поддержала тюменскую модель Алену Шишкову

23 августа 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

У Шишковой и Тимати есть дочь — Алиса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Журналистка и ведущая авторского канала на YouTube Надежда Стрелец поддержала тюменскую модель Алену Шишкову, которая призналась в том, что восемь лет борется с анорексией и булимией. Ранее вице-мисс России и мать ребенка Тимати рассказала о том, что попала в больницу с весом в 45 кг. «Люди не задумываются, что сообщая девушке о ее худобе и „сделанном“ лице, они не добавляют ей здоровья. А когда этих людей миллионы, а объект их критики типа Алены Шишковой не имеет резистентности к хейту, это трагедия. Люди, желающие высказаться, загнали ее в рехабы и заставили жить в больницах», — написала Стрелец в своем telegram-канале. Журналистка также считает, что с таким уровнем критики невозможно справиться одному, особенно в юном возрасте. Поводом для высказывания стал пост Шишковой в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), где она призналась в том, что восемь лет пыталась вылечиться от анорексии и булимии. «В апреле ситуация стала критической, я уже падала в обмороки, у меня были судороги, и если я не снимала сторис, то в основном только лежала», — описывает модель свое состояние. В этом году она обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения с весом в 45 кг при росте в 176 сантиметров. Там она 2,5 месяца находилась на внутривенном питании. Сейчас она до сих пор проходит реабилитацию, но уже смогла набрать 15 кг. Уроженка Тюмени Алена Шишкова известна своей модельной карьерой. Также она встречалась с Тимати с 2013 по 2015 год. В это время у них родилась дочь Алиса. Вице-мисс России неоднократно подвергалась критике, фанаты подозревали, что у нее анорексия. Из-за этого она в 2019 году честно рассказала о том, сколько весит . Фото: Missalena92 / Instagram.com (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Фото: Missalena92 / Instagram.com (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Журналистка и ведущая авторского канала на YouTube Надежда Стрелец поддержала тюменскую модель Алену Шишкову, которая призналась в том, что восемь лет борется с анорексией и булимией. Ранее вице-мисс России и мать ребенка Тимати рассказала о том, что попала в больницу с весом в 45 кг. «Люди не задумываются, что сообщая девушке о ее худобе и „сделанном“ лице, они не добавляют ей здоровья. А когда этих людей миллионы, а объект их критики типа Алены Шишковой не имеет резистентности к хейту, это трагедия. Люди, желающие высказаться, загнали ее в рехабы и заставили жить в больницах», — написала Стрелец в своем telegram-канале. Журналистка также считает, что с таким уровнем критики невозможно справиться одному, особенно в юном возрасте. Поводом для высказывания стал пост Шишковой в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), где она призналась в том, что восемь лет пыталась вылечиться от анорексии и булимии. «В апреле ситуация стала критической, я уже падала в обмороки, у меня были судороги, и если я не снимала сторис, то в основном только лежала», — описывает модель свое состояние. В этом году она обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения с весом в 45 кг при росте в 176 сантиметров. Там она 2,5 месяца находилась на внутривенном питании. Сейчас она до сих пор проходит реабилитацию, но уже смогла набрать 15 кг. Уроженка Тюмени Алена Шишкова известна своей модельной карьерой. Также она встречалась с Тимати с 2013 по 2015 год. В это время у них родилась дочь Алиса. Вице-мисс России неоднократно подвергалась критике, фанаты подозревали, что у нее анорексия. Из-за этого она в 2019 году честно рассказала о том, сколько весит.