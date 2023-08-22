22 августа 2023

Пермская компания незаконно продавала минеральную воду «Славяновская»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва, питьевая вода, вода в бутылке
Компания продавала минеральную воду под чужим товарным знаком Фото:

Пермское УФАС признало виновным ООО «Суксунские минеральные воды» виновным в нарушении закона о защите конкуренции. Компания выпускала и продавала свою продукцию под чужим товарным знаком. Речь об использовании бренда «Славяновская», под которым производит и продает воду ЗАО «ВК «Старый источник» из Ставропольского края.

«Заявитель обнаружил в торговых павильонах Пермского края воду «Славяновская», на которой был указан изготовитель — ООО «Суксунские минеральные воды», а также место розлива товара — артезианская скважина в Пермском крае. Этикетка до степени смешения была похожа на товарный знак, принадлежащий ЗАО «ВК «Старый источник». УФАС пришло к выводу, что ООО «Суксунские минеральные воды» незаконно использовало обозначение, сходное до степени смешения с чужим товарным знаком», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве добавили, что в ходе рассмотрения дела ООО «Суксунские минеральные воды» сообщило, что уничтожило имеющуюся контрафактную продукцию и перестало продавать воду под брендом «Славяновская». Но за нарушение закона о защите конкуренции компании грозит оборотный штраф, который рассчитывается от ее годовой выручки.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермское УФАС признало виновным ООО «Суксунские минеральные воды» виновным в нарушении закона о защите конкуренции. Компания выпускала и продавала свою продукцию под чужим товарным знаком. Речь об использовании бренда «Славяновская», под которым производит и продает воду ЗАО «ВК «Старый источник» из Ставропольского края. «Заявитель обнаружил в торговых павильонах Пермского края воду «Славяновская», на которой был указан изготовитель — ООО «Суксунские минеральные воды», а также место розлива товара — артезианская скважина в Пермском крае. Этикетка до степени смешения была похожа на товарный знак, принадлежащий ЗАО «ВК «Старый источник». УФАС пришло к выводу, что ООО «Суксунские минеральные воды» незаконно использовало обозначение, сходное до степени смешения с чужим товарным знаком», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что в ходе рассмотрения дела ООО «Суксунские минеральные воды» сообщило, что уничтожило имеющуюся контрафактную продукцию и перестало продавать воду под брендом «Славяновская». Но за нарушение закона о защите конкуренции компании грозит оборотный штраф, который рассчитывается от ее годовой выручки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...