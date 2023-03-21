Пермскую компанию уличили в продаже своего товара под чужим брендом

За нарушение закона предприятию грозит крупный штраф Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Суксунские минеральные воды». Предприятие подозревают в нарушении закона о конкуренции. Речь об использовании товарного знака «Славяновская», под которым продает минеральную воду компания из Ставропольского края.

«Заявитель обнаружил в торговых павильонах Пермского края минеральную воду «Славяновская». Изготовитель — ООО «Суксунские минеральные воды», место розлива — скважина в Суксунском районе. Этикетка оказалась до степени смешения схожа с товарным знаком, принадлежащим ЗАО «ВК «Старый источник» из Ставрополья. Товарный знак — это интеллектуальная собственность, служащая средством индивидуализации товаров производителей, которым принадлежит право его использования», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 28 марта. Если вина предприятия из Суксуна будет доказана, ему грозит штраф, сумма которого рассчитывается от годовой выручки производителя.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело из-за обмана покупателей в магазине крупной торговой сети. В ведомстве усмотрели признаки нарушения закона о рекламе.