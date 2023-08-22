Александр Моор дал старт важному проекту в Ярково. Фото

В селе Ярково Тюменской области создадут парк воинской славы

23 августа 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел площадку. на которой создадут парк воинской славы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор тюменской области Александр Моор осмотрел площадку в Ярково, на которой возведут парк воинской славы. О том. что проекту дан старт, сообщает в telegram-канале информационный центр правительсвта Тюменской области. «В селе Ярково создадут парк воинской славы. Он будет расположен у мемориала Великой Отечественной войны по улице Пионерской и займет площадь 2 909 квадратных метров», — говорится в сообщении. Проект подразумевает наличие сцены, места для отдыха с качелями и лавочками и просторные аллеи, украшенные зеленью. Так же известно, что в парке установят мемориальные стенды с информацией о военнослужащих, родившихся в селе Ярково. Общественное пространство благоустроят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Ярковского района. Ранее URA.RU рассказало, что Моор посетил в Ярковском районе экспозицию, связанную с Распутиным.

Губернатор тюменской области Александр Моор осмотрел площадку в Ярково, на которой возведут парк воинской славы. О том. что проекту дан старт, сообщает в telegram-канале информационный центр правительсвта Тюменской области. «В селе Ярково создадут парк воинской славы. Он будет расположен у мемориала Великой Отечественной войны по улице Пионерской и займет площадь 2 909 квадратных метров», — говорится в сообщении. Проект подразумевает наличие сцены, места для отдыха с качелями и лавочками и просторные аллеи, украшенные зеленью. Так же известно, что в парке установят мемориальные стенды с информацией о военнослужащих, родившихся в селе Ярково. Общественное пространство благоустроят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Ярковского района. Ранее URA.RU рассказало, что Моор посетил в Ярковском районе экспозицию, связанную с Распутиным.