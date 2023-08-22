22 августа 2023

Александр Моор дал старт важному проекту в Ярково. Фото

В селе Ярково Тюменской области создадут парк воинской славы
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел площадку. на которой создадут парк воинской славы Фото:

Губернатор тюменской области Александр Моор осмотрел площадку в Ярково, на которой возведут парк воинской славы. О том. что проекту дан старт, сообщает в telegram-канале информационный центр правительсвта Тюменской области.

«В селе Ярково создадут парк воинской славы. Он будет расположен у мемориала Великой Отечественной войны по улице Пионерской и займет площадь 2 909 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Проект подразумевает наличие сцены, места для отдыха с качелями и лавочками и просторные аллеи, украшенные зеленью. Так же известно, что в парке установят мемориальные стенды с информацией о военнослужащих, родившихся в селе Ярково.

Общественное пространство благоустроят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Ярковского района. Ранее URA.RU рассказало, что Моор посетил в Ярковском районе экспозицию, связанную с Распутиным.

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Губернатор тюменской области Александр Моор осмотрел площадку в Ярково, на которой возведут парк воинской славы. О том. что проекту дан старт, сообщает в telegram-канале информационный центр правительсвта Тюменской области. «В селе Ярково создадут парк воинской славы. Он будет расположен у мемориала Великой Отечественной войны по улице Пионерской и займет площадь 2 909 квадратных метров», — говорится в сообщении. Проект подразумевает наличие сцены, места для отдыха с качелями и лавочками и просторные аллеи, украшенные зеленью. Так же известно, что в парке установят мемориальные стенды с информацией о военнослужащих, родившихся в селе Ярково. Общественное пространство благоустроят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Ярковского района. Ранее URA.RU рассказало, что Моор посетил в Ярковском районе экспозицию, связанную с Распутиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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