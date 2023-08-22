Губернатор тюменской области Александр Моор осмотрел площадку в Ярково, на которой возведут парк воинской славы. О том. что проекту дан старт, сообщает в telegram-канале информационный центр правительсвта Тюменской области.
«В селе Ярково создадут парк воинской славы. Он будет расположен у мемориала Великой Отечественной войны по улице Пионерской и займет площадь 2 909 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Проект подразумевает наличие сцены, места для отдыха с качелями и лавочками и просторные аллеи, украшенные зеленью. Так же известно, что в парке установят мемориальные стенды с информацией о военнослужащих, родившихся в селе Ярково.
Общественное пространство благоустроят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Ярковского района. Ранее URA.RU рассказало, что Моор посетил в Ярковском районе экспозицию, связанную с Распутиным.
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