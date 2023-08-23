Тюменская ферма продавала молоко несуществующих коров

Тюменское управление Россельхознадзора выявило фантомную площадку содержания КРС
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Михаил Мишустин во время посещения выставки " Золотая осень 2022". Москва, коровы, ферма, сельское хозяйство, стойло, аграрная промышленность
По адресу агрокомпании «Весна» в Тобольском районе вместо фермы находится жилой дом Фото:

Тюменская сельскохозяйственная компания «Весна» продавала молоко и продукты его переработки, полученные из сырья неизвестного происхождения. По адресу, указанному в карточке фирмы в системе «Меркурий», находится жилой дом, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Установлено, что по адресу регистрации производственной площадки ООО „Весна“ в Тобольском районе находится одноэтажный жилой дом. По указанному адресу в 2023 году оформлены ветеринарные сопроводительные документы на 1,5 тонны заменителя цельного молока. До этого оформлены документы на 288 голов крупного рогатого скота и 9,8 тонн корма для продуктивных животных», — говорится в сообщении ведомства.

Так же сообщается, что производственные и исходящие документы на живой крупный рогатый скот, сырое коровье молоко, биологические отходы в информационной системе отсутствуют. Россельхознадзор передал информацию в управление ветеринарии Тюменской области.

Ранее URA.RU рассказала о тюменской компании. которая производила продукты из индейки неизвестного происхождения. Сырье и полуфабрикаты продавались на территории Тюменской области и ХМАО

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Тюменская сельскохозяйственная компания «Весна» продавала молоко и продукты его переработки, полученные из сырья неизвестного происхождения. По адресу, указанному в карточке фирмы в системе «Меркурий», находится жилой дом, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Установлено, что по адресу регистрации производственной площадки ООО „Весна“ в Тобольском районе находится одноэтажный жилой дом. По указанному адресу в 2023 году оформлены ветеринарные сопроводительные документы на 1,5 тонны заменителя цельного молока. До этого оформлены документы на 288 голов крупного рогатого скота и 9,8 тонн корма для продуктивных животных», — говорится в сообщении ведомства. Так же сообщается, что производственные и исходящие документы на живой крупный рогатый скот, сырое коровье молоко, биологические отходы в информационной системе отсутствуют. Россельхознадзор передал информацию в управление ветеринарии Тюменской области. Ранее URA.RU рассказала о тюменской компании. которая производила продукты из индейки неизвестного происхождения. Сырье и полуфабрикаты продавались на территории Тюменской области и ХМАО
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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