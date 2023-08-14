Тюменский агропромышленный гигант «Абсолют-Агро» производил полуфабрикаты из мяса индейки, не указывая происхождение сырья и не предоставляя документы о его ветеринарной экспертизе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«Уполномоченными лицами ООО „Абсолют-Агро“ оформлены транзакции переработка/производство без указания информации о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и используемом сырье. В частности, процедуры нарушены для замороженной голени, печени и филе бедра индейки», — говорится в сообщении ведомства.
Известно, что печень индейки была отправлена в ХМАО в цех компании «Привет Паштет». Однако, этот цех является фантомным — по указанному в информационной системе «Меркурий» адресу в Ханты-Мансийске располагается окружное управление следственного комитета РФ. Само ООО «Абсолют Агро» имеет серьезные финансовые риски: согласно системе СБИС, у компании не хватает 393 млн рублей для погашения текущих долгов. Так же указаны риск задержки платежей и низкая для отрасли рентабельность.
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