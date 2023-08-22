22 августа 2023

В Перми открыли фотостудию Mirror, в которой нет фотографа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юбилей ОМОНА. Пермь, фотоаппарат фэд
Клиенты студии могут сделать автопортрет, не прибегая к помощи фотографа Фото:

В Перми открылась студия автопортрета Mirror, в которой нет фотографа. Клиенты самостоятельно делают фотографии. Новый проект запустила пермский фотограф Анна Широкова.

«Это первая в Перми студия, которая работает без фотографа — клиенты снимают себя сами через зеркало, нажимая на кнопку пульта, спускающего затвор фотоаппарата. Mirror расположилась напротив Политеха, в здании на Комсомольском проспекте, 34», — сообщает интернет-газета «Текст».

Новая студия рассчитана на компанию до пяти человек. В ней расположены два зала — основное пространство и входная группа. Общая площадь — 32 квадратных метра. В студии можно сделать неограниченное количество снимков. Съемка — черно-белая, в Mirror также тестируют цветную фотосъемку. Подобные проекты уже запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других российских городах.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми открылась студия автопортрета Mirror, в которой нет фотографа. Клиенты самостоятельно делают фотографии. Новый проект запустила пермский фотограф Анна Широкова. «Это первая в Перми студия, которая работает без фотографа — клиенты снимают себя сами через зеркало, нажимая на кнопку пульта, спускающего затвор фотоаппарата. Mirror расположилась напротив Политеха, в здании на Комсомольском проспекте, 34», — сообщает интернет-газета «Текст». Новая студия рассчитана на компанию до пяти человек. В ней расположены два зала — основное пространство и входная группа. Общая площадь — 32 квадратных метра. В студии можно сделать неограниченное количество снимков. Съемка — черно-белая, в Mirror также тестируют цветную фотосъемку. Подобные проекты уже запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других российских городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...