В Перми открыли фотостудию Mirror, в которой нет фотографа

В Перми открылась студия автопортрета Mirror, в которой нет фотографа. Клиенты самостоятельно делают фотографии. Новый проект запустила пермский фотограф Анна Широкова.
«Это первая в Перми студия, которая работает без фотографа — клиенты снимают себя сами через зеркало, нажимая на кнопку пульта, спускающего затвор фотоаппарата. Mirror расположилась напротив Политеха, в здании на Комсомольском проспекте, 34», — сообщает интернет-газета «Текст».
Новая студия рассчитана на компанию до пяти человек. В ней расположены два зала — основное пространство и входная группа. Общая площадь — 32 квадратных метра. В студии можно сделать неограниченное количество снимков. Съемка — черно-белая, в Mirror также тестируют цветную фотосъемку. Подобные проекты уже запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других российских городах.
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