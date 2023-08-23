В Нижневартовске начали строительство элитного ЖК нового формата

В Нижневартовске компания «ССТ» начала строительство элитного дома в новых районах

Жилой комплекс будет иметь закрытый двор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В новых районах Нижневартовска (ХМАО) компания «ССТ» начала строить свой новый элитный дом. Жилой комплекс будет иметь закрытый двор, а также застройщик рассматривает возможность обустройства в здании помещения для консьержа. Об этом URA.RU рассказал руководитель проекта Сергей Гретчин.

«Строительство начали. Заканчивается забивка свай, готовимся к монтажу плитного ростверка», — рассказал журналисту агентства представитель застройщика. По словам Гретчина, компания еще работает над окончательным дизайном фасада, а также рассматривает вопрос создания в доме консьержного помещения.

Новое здание застройщика расположится в так называемой «ипотечной долине» рядом с первым проектом компании — ЖК Sebur. Дома объединят в один закрытый двор без машин. В новом здании также обустроят безбарьерные пространства, в том числе, подъезды на уровне земли — без ступенек.

«Главный плюс таких подъездов — доступность для маломобильных людей и родителей с колясками. В общем, это их основное предназначение. Для застройщиков же это чуть более затратный и сложный способ возведения здания. Подвальные помещения, во-первых, полностью уходят под землю, а не частично. Во-вторых, здесь также требуется дополнительное устройство дренажа и иных сооружений для улавливания воды и грязи», — поясняет журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске завершили строительство жилого комплекса Sebur. Дом стал первым в городе, где реализовали полностью закрытый двор без машин.