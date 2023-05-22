В Нижневартовске завершили строительство ЖК нового формата

23 мая 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске завершили строительство жилого комплекса Sebur Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) завершили строительство жилого комплекса Sebur. Дом стал первым в городе, где реализовали полностью закрытый двор без машин. Об этом URA.RU рассказали в компании застройщика. «Дом введен, остались только мелкие декоративные работы. Еще ждали тепла, чтобы озеленить территорию», — прокомментировал журналисту агентства руководитель проекта Сергей Гретчин компании «ССТ». Жилой комплекс стал первым в городе, где реализовали закрытый двор без машин. При этом подобный формат жилья также остается редкостью и в целом по ХМАО. В других регионах дворы без машин зачастую создают с помощью подземных паркингов. «Как правило, даже при дефиците парковочных мест паркинги (не считая жилья классов „Комфорт-плюс“ и „Бизнес“) зачастую остаются невостребованными по рыночным ценам. Поэтому не каждый застройщик берет на вооружение такую концепцию. Больше она распространена в крупных городах с высокой ценой квадратного метра и высокой маржинальностью строительства», — считает эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске показали дизайн района с дворами без машин. Парковочные места в квартале Прибрежный-3 вынесут за территорию домов.

В Нижневартовске (ХМАО) завершили строительство жилого комплекса Sebur. Дом стал первым в городе, где реализовали полностью закрытый двор без машин. Об этом URA.RU рассказали в компании застройщика. «Дом введен, остались только мелкие декоративные работы. Еще ждали тепла, чтобы озеленить территорию», — прокомментировал журналисту агентства руководитель проекта Сергей Гретчин компании «ССТ». Жилой комплекс стал первым в городе, где реализовали закрытый двор без машин. При этом подобный формат жилья также остается редкостью и в целом по ХМАО. В других регионах дворы без машин зачастую создают с помощью подземных паркингов. «Как правило, даже при дефиците парковочных мест паркинги (не считая жилья классов „Комфорт-плюс“ и „Бизнес“) зачастую остаются невостребованными по рыночным ценам. Поэтому не каждый застройщик берет на вооружение такую концепцию. Больше она распространена в крупных городах с высокой ценой квадратного метра и высокой маржинальностью строительства», — считает эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске показали дизайн района с дворами без машин. Парковочные места в квартале Прибрежный-3 вынесут за территорию домов.