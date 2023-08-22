Курганским педагогам вручили федеральные награды

23 августа 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Педагогам вручили награды федерального и регионального уровней (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области педагогам присвоили звания «Почетный работник сферы образования РФ» и «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи РФ». Награждение прошло в рамках II Съезда педагогических работников. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова сегодня вручила педагогам федеральные награды. Почетные грамоты департамента образования и науки Курганской области вручил педагогам директор ведомства Андрей Кочеров», — указано в сообщении. Почетными работниками сферы образования РФ стали учитель областного лицея-интерната для одаренных детей Ольга Бузмакова, учитель Куртамышской школы № 1 Наталья Глухова, учитель школы Кургана № 44 Оксана Горбачевская, преподаватель Курганского технологического колледжа им. Н.Я. Анфиногенова Виктория Метелица. Почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации» присвоили воспитателю детского сада № 131 «Ветерок» Людмиле Коротаевой. Также губернатор Вадим Шумков заявил, что с этого года в регионе будут вручать нагрудный знак «Почетный работник образования Курганской области» с единовременной выплатой в размере 300 тысяч рублей. Со следующего года выплаты от правительства региона будут получать 100 лучших выпускников педагогических специальностей. Ранее стало известно, что «Почетным работником образования» в регионе могут стать учителя со стажем работы в сфере образования не менее 20 лет. Десять лет от этого стажа претендент на звание должен отработать в курганских школах. Награды федерального уровня вручила замгубернатора Наталья Кирилова Фото: сайт правительства Курганской области, https://kurganobl.ru Директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров вручил награды регионального уровня Фото: сайт правительства Курганской области, https://kurganobl.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области педагогам присвоили звания «Почетный работник сферы образования РФ» и «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи РФ». Награждение прошло в рамках II Съезда педагогических работников. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова сегодня вручила педагогам федеральные награды. Почетные грамоты департамента образования и науки Курганской области вручил педагогам директор ведомства Андрей Кочеров», — указано в сообщении. Почетными работниками сферы образования РФ стали учитель областного лицея-интерната для одаренных детей Ольга Бузмакова, учитель Куртамышской школы № 1 Наталья Глухова, учитель школы Кургана № 44 Оксана Горбачевская, преподаватель Курганского технологического колледжа им. Н.Я. Анфиногенова Виктория Метелица. Почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации» присвоили воспитателю детского сада № 131 «Ветерок» Людмиле Коротаевой. Также губернатор Вадим Шумков заявил, что с этого года в регионе будут вручать нагрудный знак «Почетный работник образования Курганской области» с единовременной выплатой в размере 300 тысяч рублей. Со следующего года выплаты от правительства региона будут получать 100 лучших выпускников педагогических специальностей. Ранее стало известно, что «Почетным работником образования» в регионе могут стать учителя со стажем работы в сфере образования не менее 20 лет. Десять лет от этого стажа претендент на звание должен отработать в курганских школах.