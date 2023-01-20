В Курганской области ввели новую награду для учителей

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Путин ввел новую награду для курганский учителей Фото:

В Курганской области указом президента РФ введена награда «Почетный работник образования» для местных учителей. Об этом сообщается в группе «Департамент Образования Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Год педагога и наставника, объявленного в стране президентом Владимиром Путиным, в Курганской области введена новая награда для учителей. Департамент образования и науки объявляет прием ходатайств о награждении педагогов от муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций региона», — указано в сообщении.

По словам властей, на звание могут претендовать педагоги государственных школ, а также из окружных образовательных учреждений. Учителя, которые могут получить награду, должны иметь стаж работы в сфере образования не менее 20 лет, из которых от десяти лет — работа в курганских школах. Прием заявок на награждение проходит с 20 января по 27 января включительно.

Ранее URA.RU писало, что курганскому учителю президент России вручил награду «Заслуженный учитель РФ». Стаж преподавателя у местной жительницы составил более 20 лет.

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В Курганской области указом президента РФ введена награда «Почетный работник образования» для местных учителей. Об этом сообщается в группе «Департамент Образования Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «В Год педагога и наставника, объявленного в стране президентом Владимиром Путиным, в Курганской области введена новая награда для учителей. Департамент образования и науки объявляет прием ходатайств о награждении педагогов от муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций региона», — указано в сообщении. По словам властей, на звание могут претендовать педагоги государственных школ, а также из окружных образовательных учреждений. Учителя, которые могут получить награду, должны иметь стаж работы в сфере образования не менее 20 лет, из которых от десяти лет — работа в курганских школах. Прием заявок на награждение проходит с 20 января по 27 января включительно. Ранее URA.RU писало, что курганскому учителю президент России вручил награду «Заслуженный учитель РФ». Стаж преподавателя у местной жительницы составил более 20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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