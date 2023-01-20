В Курганской области ввели новую награду для учителей

Путин ввел новую награду для курганский учителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области указом президента РФ введена награда «Почетный работник образования» для местных учителей. Об этом сообщается в группе «Департамент Образования Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Год педагога и наставника, объявленного в стране президентом Владимиром Путиным, в Курганской области введена новая награда для учителей. Департамент образования и науки объявляет прием ходатайств о награждении педагогов от муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций региона», — указано в сообщении.

По словам властей, на звание могут претендовать педагоги государственных школ, а также из окружных образовательных учреждений. Учителя, которые могут получить награду, должны иметь стаж работы в сфере образования не менее 20 лет, из которых от десяти лет — работа в курганских школах. Прием заявок на награждение проходит с 20 января по 27 января включительно.

Ранее URA.RU писало, что курганскому учителю президент России вручил награду «Заслуженный учитель РФ». Стаж преподавателя у местной жительницы составил более 20 лет.