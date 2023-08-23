У Ярковского района Тюменской области есть серьезный туристический потенциал. Об этом по итогам рабочей поездки рассказал в своем telegram-канале глава региона Александр Моор.
«Сегодня работал в Ярковском районе. У этой территории большой туристический потенциал, который привлекает местных инвесторов. В селе Покровском родился Григорий Распутин. Его неоднозначную и загадочную биографию изучают до сих пор во всем мире», — поделился Моор.
Так же он сообщил, что инвесторы планируют создать рядом с Покровским крупный туристический комплекс, который совмещал бы место для отдыха и новый музей. Инвестиции в туристическую инфраструктуру будут поступать, в том числе, от компании «Сибинтел».
Ранее URA.RU рассказало о том, что в селе Дубровном Ярковского района скоро откроется вторая очередь термального источника. В комплексе появится дополнительный 50-метровый бассейн с горячей водой и номера на 100 человек.
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