Александр Моор определил туристический потенциал Ярковского района. Фото

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Моор. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о планах развития туристического комплекса в регионе Фото:

У Ярковского района Тюменской области есть серьезный туристический потенциал. Об этом по итогам рабочей поездки рассказал в своем telegram-канале глава региона Александр Моор.

«Сегодня работал в Ярковском районе. У этой территории большой туристический потенциал, который привлекает местных инвесторов. В селе Покровском родился Григорий Распутин. Его неоднозначную и загадочную биографию изучают до сих пор во всем мире», — поделился Моор.

Так же он сообщил, что инвесторы планируют создать рядом с Покровским крупный туристический комплекс, который совмещал бы место для отдыха и новый музей. Инвестиции в туристическую инфраструктуру будут поступать, в том числе, от компании «Сибинтел».

Ранее URA.RU рассказало о том, что в селе Дубровном Ярковского района скоро откроется вторая очередь термального источника. В комплексе появится дополнительный 50-метровый бассейн с горячей водой и номера на 100 человек.

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У Ярковского района Тюменской области есть серьезный туристический потенциал. Об этом по итогам рабочей поездки рассказал в своем telegram-канале глава региона Александр Моор. «Сегодня работал в Ярковском районе. У этой территории большой туристический потенциал, который привлекает местных инвесторов. В селе Покровском родился Григорий Распутин. Его неоднозначную и загадочную биографию изучают до сих пор во всем мире», — поделился Моор. Так же он сообщил, что инвесторы планируют создать рядом с Покровским крупный туристический комплекс, который совмещал бы место для отдыха и новый музей. Инвестиции в туристическую инфраструктуру будут поступать, в том числе, от компании «Сибинтел». Ранее URA.RU рассказало о том, что в селе Дубровном Ярковского района скоро откроется вторая очередь термального источника. В комплексе появится дополнительный 50-метровый бассейн с горячей водой и номера на 100 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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