РБК: следствие рассматривает внешнее воздействие как причину крушения самолета Пригожина 24 августа 2023 в 00:00 Размер текста - 17 + Ошибка пилота могла стать причиной крушения самолета с Пригожиным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Следственный комитет РФ рассматривает несколько версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, на борту которого находился Евгений Пригожин, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Следствие рассматривают различные версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, включая „внешнее воздействие“ и ошибку пилота. Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие», — сказал источник. Его цитирует РБК. В Тверской области 23 августа разбился бизнес-джет, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пилоты самолета Embraer — 135 не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. Как говорят эксперты, критическая ситуация на борту самолета, скорее всего, развилась стремительно. Следственный комитет РФ рассматривает несколько версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, на борту которого находился Евгений Пригожин, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Следствие рассматривают различные версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, включая „внешнее воздействие“ и ошибку пилота. Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие», — сказал источник. Его цитирует РБК. В Тверской области 23 августа разбился бизнес-джет, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пилоты самолета Embraer — 135 не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. Как говорят эксперты, критическая ситуация на борту самолета, скорее всего, развилась стремительно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям