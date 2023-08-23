РБК: следствие рассматривает внешнее воздействие как причину крушения самолета Пригожина

Следственный комитет РФ рассматривает несколько версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, на борту которого находился Евгений Пригожин, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Следствие рассматривают различные версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, включая „внешнее воздействие“ и ошибку пилота. Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие», — сказал источник. Его цитирует РБК.
В Тверской области 23 августа разбился бизнес-джет, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пилоты самолета Embraer — 135 не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. Как говорят эксперты, критическая ситуация на борту самолета, скорее всего, развилась стремительно.
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