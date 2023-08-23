Baza: пилоты разбившегося самолета Пригожина не сообщали о проблемах 23 августа 2023 в 23:35 Размер текста - 17 + Критическая ситуация на борту развилась стремительно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Пилоты разбившегося самолета Embraer — 135 (ЕВМ-135BJ), в числе пассажиров которого значится Евгении Пригожин, не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. Об этом пишет telegram-канал Baza со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. По словам экспертом, это означает, что критическая ситуация на борту самолета развивалась очень быстро», — пишет telegram-канал Baza. В Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте крушения обнаружены восемь тел погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. Пилоты разбившегося самолета Embraer — 135 (ЕВМ-135BJ), в числе пассажиров которого значится Евгении Пригожин, не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. Об этом пишет telegram-канал Baza со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. По словам экспертом, это означает, что критическая ситуация на борту самолета развивалась очень быстро», — пишет telegram-канал Baza. В Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте крушения обнаружены восемь тел погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям