23 августа 2023

Baza: пилоты разбившегося самолета Пригожина не сообщали о проблемах

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Критическая ситуация на борту развилась стремительно Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Пилоты разбившегося самолета Embraer — 135 (ЕВМ-135BJ), в числе пассажиров которого значится Евгении Пригожин, не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. Об этом пишет telegram-канал Baza со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. По словам экспертом, это означает, что критическая ситуация на борту самолета развивалась очень быстро», — пишет telegram-канал Baza.

В Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте крушения обнаружены восемь тел погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.

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Пилоты разбившегося самолета Embraer — 135 (ЕВМ-135BJ), в числе пассажиров которого значится Евгении Пригожин, не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. Об этом пишет telegram-канал Baza со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. По словам экспертом, это означает, что критическая ситуация на борту самолета развивалась очень быстро», — пишет telegram-канал Baza. В Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте крушения обнаружены восемь тел погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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