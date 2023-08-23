Baza: пилоты разбившегося самолета Пригожина не сообщали о проблемах

Пилоты разбившегося самолета Embraer — 135 (ЕВМ-135BJ), в числе пассажиров которого значится Евгении Пригожин, не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. Об этом пишет telegram-канал Baza со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. По словам экспертом, это означает, что критическая ситуация на борту самолета развивалась очень быстро», — пишет telegram-канал Baza.
В Тверской области произошло крушение бизнес-джета, в котором среди пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте крушения обнаружены восемь тел погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета.
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