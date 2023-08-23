23 августа 2023

«Известия»: очевидец сообщил о падающем без одного крыла самолете Пригожина

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Разбившийся 23 августа в Тверской области самолета Embraer — 135, в числе пассажиров которого значится глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, падал без одного крыла. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на очевидцев.

«[Журналисты] пообщались также с очевидцем крушения, который рассказал, что падение было в 18:22 и самолет падал без одного крыла», — пишут «Известия».

В Тверской области 23 августа упал самолет бизнес-джет. В числе пассажиров значится Евгений Пригожин. На месте крушения обнаружены восемь тел погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. Пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях.

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Разбившийся 23 августа в Тверской области самолета Embraer — 135, в числе пассажиров которого значится глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, падал без одного крыла. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на очевидцев. «[Журналисты] пообщались также с очевидцем крушения, который рассказал, что падение было в 18:22 и самолет падал без одного крыла», — пишут «Известия». В Тверской области 23 августа упал самолет бизнес-джет. В числе пассажиров значится Евгений Пригожин. На месте крушения обнаружены восемь тел погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. Пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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