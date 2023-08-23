«Известия»: очевидец сообщил о падающем без одного крыла самолете Пригожина

24 августа 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Разбившийся 23 августа в Тверской области самолета Embraer — 135, в числе пассажиров которого значится глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, падал без одного крыла. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на очевидцев. «[Журналисты] пообщались также с очевидцем крушения, который рассказал, что падение было в 18:22 и самолет падал без одного крыла», — пишут «Известия». В Тверской области 23 августа упал самолет бизнес-джет. В числе пассажиров значится Евгений Пригожин. На месте крушения обнаружены восемь тел погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. Пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях.

Разбившийся 23 августа в Тверской области самолета Embraer — 135, в числе пассажиров которого значится глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, падал без одного крыла. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на очевидцев. «[Журналисты] пообщались также с очевидцем крушения, который рассказал, что падение было в 18:22 и самолет падал без одного крыла», — пишут «Известия». В Тверской области 23 августа упал самолет бизнес-джет. В числе пассажиров значится Евгений Пригожин. На месте крушения обнаружены восемь тел погибших. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. Пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях.