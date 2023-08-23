Sky News: на борту рухнувшего самолета Пригожина мог находиться его тезка 24 августа 2023 в 03:12 Размер текста - 17 + Вместо Евгения Пригожина на борту рухнувшего самолета мог быть его тезка, считает Кейр Джайлс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным На борту потерпевшего крушение самолета в Тверской области мог находиться не бизнесмен Евгений Пригожин, а его тезка. Об этом заявил эксперт по России из аналитического центра по международным делам Chatham House Кейр Джайлс. «Несколько человек изменили свое имя на Евгений Пригожин в рамках его усилий по запутыванию своих поездок. Давайте не будем удивляться, если он вскоре появится в новом видео из Африки», — передает мнение Кейра Джайлса Sky News. Крушение самолета Пригожина произошло вечером 23 августа в Тверской области. В Росавиации сообщали, что на борту находилось 10 человек, в том числе Евгений Пригожин. Однако официальной информации о гибели бизнесмена на данный момент нет. URA.RU собирает все материалы о ЧП в отдельный сюжет. На борту потерпевшего крушение самолета в Тверской области мог находиться не бизнесмен Евгений Пригожин, а его тезка. Об этом заявил эксперт по России из аналитического центра по международным делам Chatham House Кейр Джайлс. «Несколько человек изменили свое имя на Евгений Пригожин в рамках его усилий по запутыванию своих поездок. Давайте не будем удивляться, если он вскоре появится в новом видео из Африки», — передает мнение Кейра Джайлса Sky News. Крушение самолета Пригожина произошло вечером 23 августа в Тверской области. В Росавиации сообщали, что на борту находилось 10 человек, в том числе Евгений Пригожин. Однако официальной информации о гибели бизнесмена на данный момент нет. URA.RU собирает все материалы о ЧП в отдельный сюжет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям