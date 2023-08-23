Sky News: на борту рухнувшего самолета Пригожина мог находиться его тезка

На борту потерпевшего крушение самолета в Тверской области мог находиться не бизнесмен Евгений Пригожин, а его тезка. Об этом заявил эксперт по России из аналитического центра по международным делам Chatham House Кейр Джайлс.
«Несколько человек изменили свое имя на Евгений Пригожин в рамках его усилий по запутыванию своих поездок. Давайте не будем удивляться, если он вскоре появится в новом видео из Африки», —
Крушение самолета Пригожина произошло вечером 23 августа в Тверской области. В Росавиации сообщали, что на борту находилось 10 человек, в том числе Евгений Пригожин. Однако официальной информации о гибели бизнесмена на данный момент нет. URA.RU собирает все материалы о ЧП в отдельный сюжет.
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