23 августа 2023

Sky News: на борту рухнувшего самолета Пригожина мог находиться его тезка

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Вместо Евгения Пригожина на борту рухнувшего самолета мог быть его тезка, считает Кейр Джайлс Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

На борту потерпевшего крушение самолета в Тверской области мог находиться не бизнесмен Евгений Пригожин, а его тезка. Об этом заявил эксперт по России из аналитического центра по международным делам Chatham House Кейр Джайлс.

«Несколько человек изменили свое имя на Евгений Пригожин в рамках его усилий по запутыванию своих поездок. Давайте не будем удивляться, если он вскоре появится в новом видео из Африки», — передает мнение Кейра Джайлса Sky News.

Крушение самолета Пригожина произошло вечером 23 августа в Тверской области. В Росавиации сообщали, что на борту находилось 10 человек, в том числе Евгений Пригожин. Однако официальной информации о гибели бизнесмена на данный момент нет. URA.RU собирает все материалы о ЧП в отдельный сюжет.

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На борту потерпевшего крушение самолета в Тверской области мог находиться не бизнесмен Евгений Пригожин, а его тезка. Об этом заявил эксперт по России из аналитического центра по международным делам Chatham House Кейр Джайлс. «Несколько человек изменили свое имя на Евгений Пригожин в рамках его усилий по запутыванию своих поездок. Давайте не будем удивляться, если он вскоре появится в новом видео из Африки», — передает мнение Кейра Джайлса Sky News. Крушение самолета Пригожина произошло вечером 23 августа в Тверской области. В Росавиации сообщали, что на борту находилось 10 человек, в том числе Евгений Пригожин. Однако официальной информации о гибели бизнесмена на данный момент нет. URA.RU собирает все материалы о ЧП в отдельный сюжет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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