Росавиация опубликовала список пассажиров, находившихся в самолете Пригожина

На борту было семь пассажиров и три члена экипажа, сообщили в Росавиации
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным
Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа, находившихся на потерпевшем крушение самолете бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
«Пассажиры: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова», —
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