Росавиация опубликовала список пассажиров, находившихся в самолете Пригожина

24 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

На борту было семь пассажиров и три члена экипажа, сообщили в Росавиации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа, находившихся на потерпевшем крушение самолете бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства. «Пассажиры: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова», — сообщили в telegram-канале «Росавиация».

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа, находившихся на потерпевшем крушение самолете бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства. «Пассажиры: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова», — сообщили в telegram-канале «Росавиация».