23 августа 2023

Росавиация опубликовала список пассажиров, находившихся в самолете Пригожина

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Куба. архив., взлетная полоса, боинг, взлет самолета, международные авиалинии, cuba, карибы, карибское море, боинг 737
На борту было семь пассажиров и три члена экипажа, сообщили в Росавиации Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа, находившихся на потерпевшем крушение самолете бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

«Пассажиры: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова», — сообщили в telegram-канале «Росавиация».

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Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа, находившихся на потерпевшем крушение самолете бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства. «Пассажиры: Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова», — сообщили в telegram-канале «Росавиация».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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