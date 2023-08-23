С карты Челябинской области исчезнут четыре населенных пункта

Населенные пункты исчезнут из-за отсутствия жителей и инфраструктуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В карты Челябинской области 24 августа исчезнут четыре населенных пункта. Как следует их принятых депутатами заксобрания региона постановлений, не станет поселков в Карталинском и Троицком муниципальных районах.

«Советами депутатов трех сельских поселений Троицкого района принято решение о ликвидации населенных пунктов, входящих в их состав. Причиной является отсутствие записей о земельных участках, жилых зданиях и зарегистрированных жителях», — сообщили авторы законопроекта в пояснительной записке.

На территории не станет поселков Мельничного, Карского остановочного пункта и деревни Штанное. Населенные пункты были расположены в Яснополянском, Клястицком и Белозерском сельских поселениях. Жители поселки покинули, поскольку там нет инфраструктуры и перспектив для ее развития. Отъезд продолжался все время с 1960-х годов. В итоге власти составили акт об отсутствии населенных пунктов.

Примерно такая же картина сложилась в Чеголоке Карталинского района. Поселок также не имеет инфраструктуры, и производства в ближайшей перспективе не появятся.