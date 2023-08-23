23 августа 2023

С карты Челябинской области исчезнут четыре населенных пункта

© Служба новостей «URA.RU»
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Троицк. Виноградов Александр. Выборы. Челябинск., карта, нефть, троицк
Населенные пункты исчезнут из-за отсутствия жителей и инфраструктуры Фото:

В карты Челябинской области 24 августа исчезнут четыре населенных пункта. Как следует их принятых депутатами заксобрания региона постановлений, не станет поселков в Карталинском и Троицком муниципальных районах.

«Советами депутатов трех сельских поселений Троицкого района принято решение о ликвидации населенных пунктов, входящих в их состав. Причиной является отсутствие записей о земельных участках, жилых зданиях и зарегистрированных жителях», — сообщили авторы законопроекта в пояснительной записке.

На территории не станет поселков Мельничного, Карского остановочного пункта и деревни Штанное. Населенные пункты были расположены в Яснополянском, Клястицком и Белозерском сельских поселениях. Жители поселки покинули, поскольку там нет инфраструктуры и перспектив для ее развития. Отъезд продолжался все время с 1960-х годов. В итоге власти составили акт об отсутствии населенных пунктов.

Примерно такая же картина сложилась в Чеголоке Карталинского района. Поселок также не имеет инфраструктуры, и производства в ближайшей перспективе не появятся.

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В карты Челябинской области 24 августа исчезнут четыре населенных пункта. Как следует их принятых депутатами заксобрания региона постановлений, не станет поселков в Карталинском и Троицком муниципальных районах. «Советами депутатов трех сельских поселений Троицкого района принято решение о ликвидации населенных пунктов, входящих в их состав. Причиной является отсутствие записей о земельных участках, жилых зданиях и зарегистрированных жителях», — сообщили авторы законопроекта в пояснительной записке. На территории не станет поселков Мельничного, Карского остановочного пункта и деревни Штанное. Населенные пункты были расположены в Яснополянском, Клястицком и Белозерском сельских поселениях. Жители поселки покинули, поскольку там нет инфраструктуры и перспектив для ее развития. Отъезд продолжался все время с 1960-х годов. В итоге власти составили акт об отсутствии населенных пунктов. Примерно такая же картина сложилась в Чеголоке Карталинского района. Поселок также не имеет инфраструктуры, и производства в ближайшей перспективе не появятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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