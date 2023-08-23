23 августа 2023

В Екатеринбурге ТЦ «Дирижабль» сменил владельца

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ТЦ "Дирижабль". Екатеринбург, торговый центр, бутик, тц дирижабль, магазин
Компанию «Олипс», которая владеет ТЦ «Дирижабль», выкупил бизнесмен Владимир Городенкер Фото:

Новым собственником компании «Олипс», которая владеет торговым центром «Дирижабль» на Ботанике в Екатеринбурге, стала компания «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера. По словам самого бизнесмена, «Олипс» выкупили для того, чтобы усилить подразделение по управлению коммерческой недвижимостью и сдаче ее в аренду.

«В планах компании развитие банка коммерческой недвижимости, приобретение и строительство новых объектов, создание качественной современной коммерческой недвижимости. Компания „Олипс“ имеет 30-летний опыт управления коммерческой недвижимостью, обладает отличной слаженной командой и хорошей репутацией на рынке», — цитирует «Коммерсант — Урал» Владимира Городенкера.

Генеральным директором компании «Олипс» назначили Дмитрия Валова, который работает в компании почти 20 лет. До этого Валов занимал пост управляющего ТРЦ «Дирижабль».

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Новым собственником компании «Олипс», которая владеет торговым центром «Дирижабль» на Ботанике в Екатеринбурге, стала компания «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера. По словам самого бизнесмена, «Олипс» выкупили для того, чтобы усилить подразделение по управлению коммерческой недвижимостью и сдаче ее в аренду. «В планах компании развитие банка коммерческой недвижимости, приобретение и строительство новых объектов, создание качественной современной коммерческой недвижимости. Компания „Олипс“ имеет 30-летний опыт управления коммерческой недвижимостью, обладает отличной слаженной командой и хорошей репутацией на рынке», — цитирует «Коммерсант — Урал» Владимира Городенкера. Генеральным директором компании «Олипс» назначили Дмитрия Валова, который работает в компании почти 20 лет. До этого Валов занимал пост управляющего ТРЦ «Дирижабль».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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