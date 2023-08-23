В Екатеринбурге ТЦ «Дирижабль» сменил владельца

Новым собственником компании «Олипс», которая владеет торговым центром «Дирижабль» на Ботанике в Екатеринбурге, стала компания «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера. По словам самого бизнесмена, «Олипс» выкупили для того, чтобы усилить подразделение по управлению коммерческой недвижимостью и сдаче ее в аренду.
«В планах компании развитие банка коммерческой недвижимости, приобретение и строительство новых объектов, создание качественной современной коммерческой недвижимости. Компания „Олипс“ имеет 30-летний опыт управления коммерческой недвижимостью, обладает отличной слаженной командой и хорошей репутацией на рынке», — цитирует «Коммерсант — Урал» Владимира Городенкера.
Генеральным директором компании «Олипс» назначили Дмитрия Валова, который работает в компании почти 20 лет. До этого Валов занимал пост управляющего ТРЦ «Дирижабль».
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