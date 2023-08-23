Губернатор Комарова увеличит число студентов из Африки в вузах ХМАО

В связи с укреплением международных отношений России и Африки, в югорских вузах будут выделены места для студентов из африканских стран. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила в прямом эфире совещания педагогических работников Югры.
Комарова рассказала, что, опираясь на председательство России в БРИКС, в 2024 году планируется расширить и укрепить связи с африканскими странами. «Департаменту образования и науки автономного округа совместно с департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей поручено проработать возможность установления квоты для иностранных студентов в организациях высшего образования, которые учреждены правительством автономного округа», — пояснила губернатор.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова прорекламировала африканским студентам окружные вузы. На форуме «Россия — Африка» она сообщила, что иностранных студентов готовы принять на направления подготовки в сфере медицины, точных наук, топливно-энергетическом секторе.
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