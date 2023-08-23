23 августа 2023

Губернатор Комарова увеличит число студентов из Африки в вузах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор рассказала о намерении укрепить гуманитарные связи с африканскими странами Фото:

В связи с укреплением международных отношений России и Африки, в югорских вузах будут выделены места для студентов из африканских стран. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила в прямом эфире совещания педагогических работников Югры.

Комарова рассказала, что, опираясь на председательство России в БРИКС, в 2024 году планируется расширить и укрепить связи с африканскими странами. «Департаменту образования и науки автономного округа совместно с департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей поручено проработать возможность установления квоты для иностранных студентов в организациях высшего образования, которые учреждены правительством автономного округа», — пояснила губернатор.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова прорекламировала африканским студентам окружные вузы. На форуме «Россия — Африка» она сообщила, что иностранных студентов готовы принять на направления подготовки в сфере медицины, точных наук, топливно-энергетическом секторе.

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В связи с укреплением международных отношений России и Африки, в югорских вузах будут выделены места для студентов из африканских стран. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила в прямом эфире совещания педагогических работников Югры. Комарова рассказала, что, опираясь на председательство России в БРИКС, в 2024 году планируется расширить и укрепить связи с африканскими странами. «Департаменту образования и науки автономного округа совместно с департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей поручено проработать возможность установления квоты для иностранных студентов в организациях высшего образования, которые учреждены правительством автономного округа», — пояснила губернатор. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова прорекламировала африканским студентам окружные вузы. На форуме «Россия — Африка» она сообщила, что иностранных студентов готовы принять на направления подготовки в сфере медицины, точных наук, топливно-энергетическом секторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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