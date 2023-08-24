Путин заявил о работе над единой валютой БРИКС

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Работа над созданием единой валюты стран БРИКС ведется, уточнил Владимир Путин Фото:
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Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР

Россия и страны БРИКС будут работать над единой валютой. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Вопрос единой расчетной валюты БРИКС очень сложный. Мы будем двигаться в этом направлении», — подчеркнул Владимир Путин во время саммита БРИКС в ЮАР. Он принимал участие по видео-конференц-связи. Трансляцию саммита проводит телеканал «Россия 24».

Во время саммита президент Бразилии Лула да Силва поддержал данную идею. Новая валюта потенциально может стать альтернативой доллару, уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Россия и страны БРИКС будут работать над единой валютой. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Вопрос единой расчетной валюты БРИКС очень сложный. Мы будем двигаться в этом направлении», — подчеркнул Владимир Путин во время саммита БРИКС в ЮАР. Он принимал участие по видео-конференц-связи. Трансляцию саммита проводит телеканал «Россия 24». Во время саммита президент Бразилии Лула да Силва поддержал данную идею. Новая валюта потенциально может стать альтернативой доллару, уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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