Путин заявил о работе над единой валютой БРИКС

24 августа 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Работа над созданием единой валюты стран БРИКС ведется, уточнил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР Россия и страны БРИКС будут работать над единой валютой. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Вопрос единой расчетной валюты БРИКС очень сложный. Мы будем двигаться в этом направлении», — подчеркнул Владимир Путин во время саммита БРИКС в ЮАР. Он принимал участие по видео-конференц-связи. Трансляцию саммита проводит телеканал «Россия 24». Во время саммита президент Бразилии Лула да Силва поддержал данную идею. Новая валюта потенциально может стать альтернативой доллару, уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Россия и страны БРИКС будут работать над единой валютой. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Вопрос единой расчетной валюты БРИКС очень сложный. Мы будем двигаться в этом направлении», — подчеркнул Владимир Путин во время саммита БРИКС в ЮАР. Он принимал участие по видео-конференц-связи. Трансляцию саммита проводит телеканал «Россия 24». Во время саммита президент Бразилии Лула да Силва поддержал данную идею. Новая валюта потенциально может стать альтернативой доллару, уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов.