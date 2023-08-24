Челябинские полицейские задержали свердловского курьера ОПГ мошенников

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Полицейские задержали курьера, не дав ему перевести деньги лидерам ОПГ Фото:

В Нязепетровске (Челябинская область) полицейские задержали жителя Екатеринбурга, работавшего курьером в ОПГ мошенников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, свердловчанин забирал деньги у жертв и передавал им лидерам группировки.

«Сотрудники полиции незамедлительно приступили к раскрытию резонансного преступления, совершенного в отношении пожилого человека. Они опросили возможных свидетелей произошедшего, получили приметы подозреваемого и автомобиля, на котором тот передвигался, проанализировали маршрут движения и задержали курьера, который не успел перевести средства на счет мошенников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что курьером оказался 23-летний житель Екатеринбурга. Он забрал у пенсионера последние сбережения в размере 315 тысяч рублей.

В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление его причастности к совершению аналогичных преступлений на территории России.

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В Нязепетровске (Челябинская область) полицейские задержали жителя Екатеринбурга, работавшего курьером в ОПГ мошенников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, свердловчанин забирал деньги у жертв и передавал им лидерам группировки. «Сотрудники полиции незамедлительно приступили к раскрытию резонансного преступления, совершенного в отношении пожилого человека. Они опросили возможных свидетелей произошедшего, получили приметы подозреваемого и автомобиля, на котором тот передвигался, проанализировали маршрут движения и задержали курьера, который не успел перевести средства на счет мошенников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что курьером оказался 23-летний житель Екатеринбурга. Он забрал у пенсионера последние сбережения в размере 315 тысяч рублей. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление его причастности к совершению аналогичных преступлений на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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