Челябинские полицейские задержали свердловского курьера ОПГ мошенников

24 августа 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали курьера, не дав ему перевести деньги лидерам ОПГ Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нязепетровске (Челябинская область) полицейские задержали жителя Екатеринбурга, работавшего курьером в ОПГ мошенников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, свердловчанин забирал деньги у жертв и передавал им лидерам группировки. «Сотрудники полиции незамедлительно приступили к раскрытию резонансного преступления, совершенного в отношении пожилого человека. Они опросили возможных свидетелей произошедшего, получили приметы подозреваемого и автомобиля, на котором тот передвигался, проанализировали маршрут движения и задержали курьера, который не успел перевести средства на счет мошенников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что курьером оказался 23-летний житель Екатеринбурга. Он забрал у пенсионера последние сбережения в размере 315 тысяч рублей. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление его причастности к совершению аналогичных преступлений на территории России.

В Нязепетровске (Челябинская область) полицейские задержали жителя Екатеринбурга, работавшего курьером в ОПГ мошенников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, свердловчанин забирал деньги у жертв и передавал им лидерам группировки. «Сотрудники полиции незамедлительно приступили к раскрытию резонансного преступления, совершенного в отношении пожилого человека. Они опросили возможных свидетелей произошедшего, получили приметы подозреваемого и автомобиля, на котором тот передвигался, проанализировали маршрут движения и задержали курьера, который не успел перевести средства на счет мошенников», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отметили, что курьером оказался 23-летний житель Екатеринбурга. Он забрал у пенсионера последние сбережения в размере 315 тысяч рублей. В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление его причастности к совершению аналогичных преступлений на территории России.