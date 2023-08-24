В Перми продолжают подземные экскурсии, несмотря на гибель диггеров в Москве

24 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Перми есть места для подземных прогулок Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе В Москве 20 августа группа диггеров погибла во время прогулки по коллекторам в Москве, но пермяков это не пугает. В Перми остаются популярными экскурсии по городским подземельям. Агентство «Живая история» продолжает водить людей по тоннелям, катакомбам и подземной части реки Стикс. По словам основателя «Живой истории» Игоря Серебренникова, их путешествия безопасны. «Мы следим за уровнем дождевой воды. И второй момент — это не коллектор дождевой, а поземная река. Она с поверхностью сообщается не мгновенно, сточные воды туда не попадают», — пояснил URA.RU особенности прогулки по Стиксу Серебренников. Он отметил, что весной во время таяния снега экскурсии под землей не проводятся. Второй экстремальный маршрут — «Пермь подземная», где участникам обещают раскрыть тайны катакомб и тоннелей под купеческими домами. По словам Серебренникова, большая часть пути с водой не связана. Здесь встречается только один коллектор реки Медведка. Но вода в нем из-за дождя поднимается незначительно: «Уровень воды там минимальный — либо ты идешь в кроссовках, либо в сапогах». Организаторы отмечают, что все экскурсии проводят опытные специалисты, также на прогулки не берут маленьких детей. Как ранее рассказывало URA.RU, 20 августа в Москве группу диггеров затопило во время сильного ливня. Они исследовали тоннели под Кремлем. Погибли восемь человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве 20 августа группа диггеров погибла во время прогулки по коллекторам в Москве, но пермяков это не пугает. В Перми остаются популярными экскурсии по городским подземельям. Агентство «Живая история» продолжает водить людей по тоннелям, катакомбам и подземной части реки Стикс. По словам основателя «Живой истории» Игоря Серебренникова, их путешествия безопасны. «Мы следим за уровнем дождевой воды. И второй момент — это не коллектор дождевой, а поземная река. Она с поверхностью сообщается не мгновенно, сточные воды туда не попадают», — пояснил URA.RU особенности прогулки по Стиксу Серебренников. Он отметил, что весной во время таяния снега экскурсии под землей не проводятся. Второй экстремальный маршрут — «Пермь подземная», где участникам обещают раскрыть тайны катакомб и тоннелей под купеческими домами. По словам Серебренникова, большая часть пути с водой не связана. Здесь встречается только один коллектор реки Медведка. Но вода в нем из-за дождя поднимается незначительно: «Уровень воды там минимальный — либо ты идешь в кроссовках, либо в сапогах». Организаторы отмечают, что все экскурсии проводят опытные специалисты, также на прогулки не берут маленьких детей. Как ранее рассказывало URA.RU, 20 августа в Москве группу диггеров затопило во время сильного ливня. Они исследовали тоннели под Кремлем. Погибли восемь человек.