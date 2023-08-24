Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин уточнил, что БРИКС воюет только с теми, кто подменяет международное право Фото:
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Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР

Объединение БРИКС, в котором состоит Россия, ни с кем не соревнуется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«У БРИКС есть противники — страны, пытающиеся подменить систему международного права», — подчеркнул российский глава во время саммита БРИКС. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Как уточнил президент, БРИКС никому себя не противопоставляет. Тем не менее Путин добавил, что у концепции многополярного мироустройства есть противники.

В БРИКС войдут шесть новых стран, сообщает РАПСИ. Они станут полноценными участниками в 2024 году. Владимир Путин также говорил, что объединение ведет работу над созданием новой общей валюты.

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Объединение БРИКС, в котором состоит Россия, ни с кем не соревнуется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «У БРИКС есть противники — страны, пытающиеся подменить систему международного права», — подчеркнул российский глава во время саммита БРИКС. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Как уточнил президент, БРИКС никому себя не противопоставляет. Тем не менее Путин добавил, что у концепции многополярного мироустройства есть противники. В БРИКС войдут шесть новых стран, сообщает РАПСИ. Они станут полноценными участниками в 2024 году. Владимир Путин также говорил, что объединение ведет работу над созданием новой общей валюты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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