Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется

Объединение БРИКС, в котором состоит Россия, ни с кем не соревнуется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«У БРИКС есть противники — страны, пытающиеся подменить систему международного права», — подчеркнул российский глава во время саммита БРИКС. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Как уточнил президент, БРИКС никому себя не противопоставляет. Тем не менее Путин добавил, что у концепции многополярного мироустройства есть противники.
В БРИКС войдут шесть новых стран, сообщает РАПСИ. Они станут полноценными участниками в 2024 году. Владимир Путин также говорил, что объединение ведет работу над созданием новой общей валюты.
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