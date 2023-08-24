В Свердловской области семья заплатит 1,2 млн рублей за смерть подруги сына

24 августа 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Суд постановил взыскать с родителей подростка, по вине которого утонула девушка, 1,2 млн рублей в пользу родственников погибшей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области семья выплатит 1,2 млн рублей родственникам девушки, которая погибла по вине их сына. 13-летний подросток взял на руки 16-летнюю подругу и отнес на глубину, когда они купались на водоеме. Там они попали в подводную яму и начали тонуть. Парня вытащили друзья, а девушка утонула. Обстоятельства истории URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. «Семья погибшей девушки: мать, отец, брат, бабушка, тетя и дядя не смогли смириться с гибелью родного человека и подали коллективный иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского к родителям Дениса (так зовут молодого человек, — прим. URA.RU) и к нему самому о взыскании компенсации морального вреда. Родители Елены просили взыскать в их пользу по 1 млн рублей, такую же сумму в пользу несовершеннолетнего брата погибшей, в пользу дяди, тети и бабушки — по 500 тысяч рублей каждому», — рассказали в суде. Красногорский районный суд исковые требования полностью удовлетворил, но ответчик подал апелляцию и попросил отменить решение суда первой инстанции. В итоге облсуд снизил сумму моральной компенсации — по 300 тысяч рублей в пользу матери и брата, по 200 тысяч рублей в пользу бабушки и отца, а также по 100 тысяч рублей в пользу дяди и тети погибшей девушки. Решение суда в законную силу вступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области семья выплатит 1,2 млн рублей родственникам девушки, которая погибла по вине их сына. 13-летний подросток взял на руки 16-летнюю подругу и отнес на глубину, когда они купались на водоеме. Там они попали в подводную яму и начали тонуть. Парня вытащили друзья, а девушка утонула. Обстоятельства истории URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. «Семья погибшей девушки: мать, отец, брат, бабушка, тетя и дядя не смогли смириться с гибелью родного человека и подали коллективный иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского к родителям Дениса (так зовут молодого человек, — прим. URA.RU) и к нему самому о взыскании компенсации морального вреда. Родители Елены просили взыскать в их пользу по 1 млн рублей, такую же сумму в пользу несовершеннолетнего брата погибшей, в пользу дяди, тети и бабушки — по 500 тысяч рублей каждому», — рассказали в суде. Красногорский районный суд исковые требования полностью удовлетворил, но ответчик подал апелляцию и попросил отменить решение суда первой инстанции. В итоге облсуд снизил сумму моральной компенсации — по 300 тысяч рублей в пользу матери и брата, по 200 тысяч рублей в пользу бабушки и отца, а также по 100 тысяч рублей в пользу дяди и тети погибшей девушки. Решение суда в законную силу вступило.