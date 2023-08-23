Губернатор Махонин решил оплатить образование студентам из многодетных семей

Пермским студентам из многодетных семей оплатят половину стоимости обучения

24 августа 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин внес проект на рассмотрение депутатов заксобрания Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил частично оплачивать обучение в колледжах и техникумах ребятам из многодетных семей. Законопроект он внес на рассмотрение депутатов законодательного собрания. «Внес на рассмотрение законодательного собрания проект закона, по которому будем компенсировать семьям половину стоимости обучения. Уверен, что депутаты поддержат эту инициативу», — сообщил Махонин в Telegram. По мнению губернатора, его инициатива поможет не только молодым людям, но и предприятиям региона, так как они нуждаются в кадрах. Махонин также отмечает, что в некоторые колледжи и техникумы даже на платное обучение конкурс выше, чем в вузы. В заксобрании уточнили, что речь в законопроекте идет «о студентах государственных учреждений среднего профессионального образования, которые обучаются по наиболее востребованным на рынке труда профессиям». При этом льготой смогут воспользоваться дети из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, говорится в telegram-канале законодательного собрания.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил частично оплачивать обучение в колледжах и техникумах ребятам из многодетных семей. Законопроект он внес на рассмотрение депутатов законодательного собрания. «Внес на рассмотрение законодательного собрания проект закона, по которому будем компенсировать семьям половину стоимости обучения. Уверен, что депутаты поддержат эту инициативу», — сообщил Махонин в Telegram. По мнению губернатора, его инициатива поможет не только молодым людям, но и предприятиям региона, так как они нуждаются в кадрах. Махонин также отмечает, что в некоторые колледжи и техникумы даже на платное обучение конкурс выше, чем в вузы. В заксобрании уточнили, что речь в законопроекте идет «о студентах государственных учреждений среднего профессионального образования, которые обучаются по наиболее востребованным на рынке труда профессиям». При этом льготой смогут воспользоваться дети из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, говорится в telegram-канале законодательного собрания.