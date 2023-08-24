Российские войска ударили по центру принятия решений ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты
Российская армия нанесла удар по центру принятия решений ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска высокоточным ударом уничтожили центр принятия решений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ночью ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении министерства. В ведомстве уточнили, что объект был поражен.

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Российские войска высокоточным ударом уничтожили центр принятия решений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «Ночью ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении министерства. В ведомстве уточнили, что объект был поражен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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