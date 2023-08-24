Российские войска ударили по центру принятия решений ВСУ

Российская армия нанесла удар по центру принятия решений ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска высокоточным ударом уничтожили центр принятия решений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ночью ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении министерства. В ведомстве уточнили, что объект был поражен.
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