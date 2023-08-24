Пермские бойцы ЧВК «Вагнер» предупредили о фейковом сборе денег для похорон Пригожина

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Представители ЧВК «Вагнер» в Перми предостерегли земляков от необдуманных действий Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Представители частной военной компании «Вагнер» в Перми предупредили жителей о мошенниках и провокаторах, которые могут собирать деньги «на похороны» Евгения Пригожина. Комментарий от пермского представительства компании появился в telegram-канале «Прикамские витязи», связанном с бойцами данной ЧВК.

«Знаем, что многие предлагают финансовую и иную помощь, низкий вам поклон за это. Но, мы в данной помощи не нуждаемся, если кто-то где-то собирает деньги „на похороны“, если кто-то от лица компании призывает вас к необдуманным действиям, эти люди мошенники и провокаторы. О подобных случаях вы можете сообщить нам. Контакты известны», — говорится в telegram-канале «Прикамские витязи».

Также бойцы отмечают, что не призывают никого к несанкционированным акциям, «и тем более к деструктивным действиям», дожидаясь официального завершения расследования. Сейчас в пермском представительстве ЧВК «Вагнер» ждут заявления совета командиров компании. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию, ответ на него ожидается.

Бизнес-джет, в котором летели 10 человек, разбился в Тверской области вечером 23 августа. По версии МЧС РФ, предположительно все погибли. На борту самолета, согласно спискам Росавиации, находились, в том числе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир военной компании Дмитрий Уткин.

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Представители частной военной компании «Вагнер» в Перми предупредили жителей о мошенниках и провокаторах, которые могут собирать деньги «на похороны» Евгения Пригожина. Комментарий от пермского представительства компании появился в telegram-канале «Прикамские витязи», связанном с бойцами данной ЧВК. «Знаем, что многие предлагают финансовую и иную помощь, низкий вам поклон за это. Но, мы в данной помощи не нуждаемся, если кто-то где-то собирает деньги „на похороны“, если кто-то от лица компании призывает вас к необдуманным действиям, эти люди мошенники и провокаторы. О подобных случаях вы можете сообщить нам. Контакты известны», — говорится в telegram-канале «Прикамские витязи». Также бойцы отмечают, что не призывают никого к несанкционированным акциям, «и тем более к деструктивным действиям», дожидаясь официального завершения расследования. Сейчас в пермском представительстве ЧВК «Вагнер» ждут заявления совета командиров компании. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию, ответ на него ожидается. Бизнес-джет, в котором летели 10 человек, разбился в Тверской области вечером 23 августа. По версии МЧС РФ, предположительно все погибли. На борту самолета, согласно спискам Росавиации, находились, в том числе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир военной компании Дмитрий Уткин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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