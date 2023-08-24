Для семьи пермского летчика, погибшего на борту Пригожина, собирают деньги

Однокурсник погибшего в Тверской области пермского летчика Рустама Каримова начал сбор денег. Мужчина разместил пост с этой информацией у себя в социальных сетях. Собранные средства отдадут семье летчика.
«Если есть желание помочь семье Рустама, организован добровольный сбор средств на имя его жены», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на однокурсника Рустама Каримова. Мужчина вместе с пермским пилотом учился в летном училище. Он помнит Каримова как позитивного человека и скорбит о его потере.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тверской области разбился бизнес-джет. Среди пассажиров числится бизнесмен Евгений Пригожин. Самолетом управлял пермяк Рустам Каримов. Всего на борту находились десять человек. По предварительным данным, все погибли.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.