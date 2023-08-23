В разбившемся самолете Пригожина погиб летчик из Перми

Родственники подтвердили, что пермяк был на борту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сайте Росавиации опубликовали список пассажиров и экипажа самолета Евгения Пригожина, который разбился в Тверской области. Вторым пилотом на рейсе был Рустам Каримов из Перми.

«Рустам Каримов был из Перми. Его родственники подтвердили, что он находился на борту упавшего самолета», — сообщает «РБК Пермь».

Также про Каримова известно, что он выпускник Сасовского летного училища гражданской авиации в Рязанской области. Женился в 2019 году. За несколько дней до крушения со своей женой праздновал годовщину свадьбы, пишет издание Properm.ru.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тверской области разбился бизнес-джет. Среди пассажиров числился бизнесмен Евгений Пригожин. Кроме него на борту находились еще девять человек и три члена экипажа. По предварительным данным, все погибли.