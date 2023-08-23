23 августа 2023

В разбившемся самолете Пригожина погиб летчик из Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., фуражка, летчик
Родственники подтвердили, что пермяк был на борту Фото:

На сайте Росавиации опубликовали список пассажиров и экипажа самолета Евгения Пригожина, который разбился в Тверской области. Вторым пилотом на рейсе был Рустам Каримов из Перми.

«Рустам Каримов был из Перми. Его родственники подтвердили, что он находился на борту упавшего самолета», — сообщает «РБК Пермь».

Также про Каримова известно, что он выпускник Сасовского летного училища гражданской авиации в Рязанской области. Женился в 2019 году. За несколько дней до крушения со своей женой праздновал годовщину свадьбы, пишет издание Properm.ru.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тверской области разбился бизнес-джет. Среди пассажиров числился бизнесмен Евгений Пригожин. Кроме него на борту находились еще девять человек и три члена экипажа. По предварительным данным, все погибли.

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На сайте Росавиации опубликовали список пассажиров и экипажа самолета Евгения Пригожина, который разбился в Тверской области. Вторым пилотом на рейсе был Рустам Каримов из Перми. «Рустам Каримов был из Перми. Его родственники подтвердили, что он находился на борту упавшего самолета», — сообщает «РБК Пермь». Также про Каримова известно, что он выпускник Сасовского летного училища гражданской авиации в Рязанской области. Женился в 2019 году. За несколько дней до крушения со своей женой праздновал годовщину свадьбы, пишет издание Properm.ru. Ранее URA.RU рассказало, что в Тверской области разбился бизнес-джет. Среди пассажиров числился бизнесмен Евгений Пригожин. Кроме него на борту находились еще девять человек и три члена экипажа. По предварительным данным, все погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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