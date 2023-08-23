Застройщики ХМАО внедряют новую технологию постройки частных домов

Строительные компании ХМАО внедряют CLT-технологию для создания частных домов

24 августа 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Югорские застройщики внедряют строительство деревянных домов из CLT-панелей Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе застройщики тестируют новый способ строительства частных домов из дерева. Компании внедряют технологию CLT-панелей, благодаря которой здания становятся долговечнее и не уступают жилью из камня. «Это современная технология, которая пока, к сожалению, дорогая. С нашей стороны идет ее тестирование. Это деревянная панель, которая создана методом перекрестного склеивания под высоким давлением. Она становится прочная почти как камень, эта панель практически не горит. Ее можно сравнить с домом, который построен из газоблока», — рассказал журналисту URA.RU руководитель строительной компании «Девиант» Александр Черненко из Сургута. С помощью CLT-технологии строят не только небольшие частные дома, но и многоэтажные здания. При этом она также подходит для сурового северного климата. «У этой строительной технологии больше достоинств, чем недостатков. Поэтому ее популярность постоянно возрастает. Например, стены таких домов не продуваются ветром, в них нет щелей, которые нужно герметизировать. В Европе по этой технологии даже возводят торговые центры, стадионы и больницы. При этом в таких домах можно реализовать любой архитектурный стиль», — пояснил корреспонденту агентства строительный эксперт и гендиректор «СРО «ОПУС» Сергей Чабан из Нижневартовска. К недостаткам технологии относят ее дороговизну. Стоимость строительства таких домов почти в два раза больше, чем возведение деревянных зданий более традиционными способами. «Для рядового застройщика это может оказаться дорогой услугой. Критики также утверждают, что к недостаткам относится наличие в клее, скрепляющем ламели, формальдегида. Но панели CLT являются экологичным материалом, клея в них минимальное количество», — уточняет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске начали строительство ЖК нового формата. В новых районах появится жилой комплекс с закрытым двором, а внутри дома застройщик рассматривает возможность обустройства помещения для консьержа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе застройщики тестируют новый способ строительства частных домов из дерева. Компании внедряют технологию CLT-панелей, благодаря которой здания становятся долговечнее и не уступают жилью из камня. «Это современная технология, которая пока, к сожалению, дорогая. С нашей стороны идет ее тестирование. Это деревянная панель, которая создана методом перекрестного склеивания под высоким давлением. Она становится прочная почти как камень, эта панель практически не горит. Ее можно сравнить с домом, который построен из газоблока», — рассказал журналисту URA.RU руководитель строительной компании «Девиант» Александр Черненко из Сургута. С помощью CLT-технологии строят не только небольшие частные дома, но и многоэтажные здания. При этом она также подходит для сурового северного климата. «У этой строительной технологии больше достоинств, чем недостатков. Поэтому ее популярность постоянно возрастает. Например, стены таких домов не продуваются ветром, в них нет щелей, которые нужно герметизировать. В Европе по этой технологии даже возводят торговые центры, стадионы и больницы. При этом в таких домах можно реализовать любой архитектурный стиль», — пояснил корреспонденту агентства строительный эксперт и гендиректор «СРО «ОПУС» Сергей Чабан из Нижневартовска. К недостаткам технологии относят ее дороговизну. Стоимость строительства таких домов почти в два раза больше, чем возведение деревянных зданий более традиционными способами. «Для рядового застройщика это может оказаться дорогой услугой. Критики также утверждают, что к недостаткам относится наличие в клее, скрепляющем ламели, формальдегида. Но панели CLT являются экологичным материалом, клея в них минимальное количество», — уточняет Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске начали строительство ЖК нового формата. В новых районах появится жилой комплекс с закрытым двором, а внутри дома застройщик рассматривает возможность обустройства помещения для консьержа.