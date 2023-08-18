В ХМАО прогнозируют ажиотажный спрос на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, подъемный кран, недвижимость, многоквартирный дом, новостройка
Риелторы ожидают резкого роста спроса на квартиры в новостройках Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают резкого роста спроса на квартиры в новостройках. Риелторы прогнозируют, что это произойдет на фоне снижения интереса югорчан к менее выгодной из-за новой ключевой ставки Центробанка «вторичке». Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими риелторами.

«Сейчас, в сравнении [со вторичной недвижимостью], это будет самый актуальный способ покупки. Все таки нужно ориентироваться на новостройки. Ставки существенно ниже, и стоимость пока не корректируется. Думаю, сейчас будет пик именно покупок квартир в новостройках», — рассказал журналисту агентства риелтор Денис Кравцов.

Новость по теме
Сбер снизит ставки по ипотеке

Риелторы прогнозируют, что высокие базовые банковские ставки по ипотеке на «вторичку» отпугнут покупателей. Тем временем, и без того популярный у югорчан рынок новостроек, станет еще более привлекательным за счет выгодных льготных условий кредитования. «Было снижение [льготной ставки] в июле, плюс еще некоторые банки увеличили лимит по госпрограммам. Поэтому тут более привлекательные условия», — добавляет риелтор Антон Артамонов.

Центробанк до этого повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. ЦБ принял это решение из-за резкого падения рубля. Крупнейшие российские банки уже начали менять условия ипотечного кредитования.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО грядет снижение цен на квартиры. Из-за новой ставки Центробанка риелторы прогнозируют падение спроса на вторичном рынке. Поэтому собственникам, которым нужно продать жилье быстрее, придется сбрасывать цену жилья.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают резкого роста спроса на квартиры в новостройках. Риелторы прогнозируют, что это произойдет на фоне снижения интереса югорчан к менее выгодной из-за новой ключевой ставки Центробанка «вторичке». Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими риелторами. «Сейчас, в сравнении [со вторичной недвижимостью], это будет самый актуальный способ покупки. Все таки нужно ориентироваться на новостройки. Ставки существенно ниже, и стоимость пока не корректируется. Думаю, сейчас будет пик именно покупок квартир в новостройках», — рассказал журналисту агентства риелтор Денис Кравцов. Риелторы прогнозируют, что высокие базовые банковские ставки по ипотеке на «вторичку» отпугнут покупателей. Тем временем, и без того популярный у югорчан рынок новостроек, станет еще более привлекательным за счет выгодных льготных условий кредитования. «Было снижение [льготной ставки] в июле, плюс еще некоторые банки увеличили лимит по госпрограммам. Поэтому тут более привлекательные условия», — добавляет риелтор Антон Артамонов. Центробанк до этого повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. ЦБ принял это решение из-за резкого падения рубля. Крупнейшие российские банки уже начали менять условия ипотечного кредитования. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО грядет снижение цен на квартиры. Из-за новой ставки Центробанка риелторы прогнозируют падение спроса на вторичном рынке. Поэтому собственникам, которым нужно продать жилье быстрее, придется сбрасывать цену жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...