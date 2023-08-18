В ХМАО прогнозируют ажиотажный спрос на новостройки

18 августа 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Риелторы ожидают резкого роста спроса на квартиры в новостройках Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают резкого роста спроса на квартиры в новостройках. Риелторы прогнозируют, что это произойдет на фоне снижения интереса югорчан к менее выгодной из-за новой ключевой ставки Центробанка «вторичке». Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими риелторами. «Сейчас, в сравнении [со вторичной недвижимостью], это будет самый актуальный способ покупки. Все таки нужно ориентироваться на новостройки. Ставки существенно ниже, и стоимость пока не корректируется. Думаю, сейчас будет пик именно покупок квартир в новостройках», — рассказал журналисту агентства риелтор Денис Кравцов. Новость по теме Сбер снизит ставки по ипотеке Риелторы прогнозируют, что высокие базовые банковские ставки по ипотеке на «вторичку» отпугнут покупателей. Тем временем, и без того популярный у югорчан рынок новостроек, станет еще более привлекательным за счет выгодных льготных условий кредитования. «Было снижение [льготной ставки] в июле, плюс еще некоторые банки увеличили лимит по госпрограммам. Поэтому тут более привлекательные условия», — добавляет риелтор Антон Артамонов. Центробанк до этого повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. ЦБ принял это решение из-за резкого падения рубля. Крупнейшие российские банки уже начали менять условия ипотечного кредитования. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО грядет снижение цен на квартиры. Из-за новой ставки Центробанка риелторы прогнозируют падение спроса на вторичном рынке. Поэтому собственникам, которым нужно продать жилье быстрее, придется сбрасывать цену жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают резкого роста спроса на квартиры в новостройках. Риелторы прогнозируют, что это произойдет на фоне снижения интереса югорчан к менее выгодной из-за новой ключевой ставки Центробанка «вторичке». Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими риелторами. «Сейчас, в сравнении [со вторичной недвижимостью], это будет самый актуальный способ покупки. Все таки нужно ориентироваться на новостройки. Ставки существенно ниже, и стоимость пока не корректируется. Думаю, сейчас будет пик именно покупок квартир в новостройках», — рассказал журналисту агентства риелтор Денис Кравцов. Риелторы прогнозируют, что высокие базовые банковские ставки по ипотеке на «вторичку» отпугнут покупателей. Тем временем, и без того популярный у югорчан рынок новостроек, станет еще более привлекательным за счет выгодных льготных условий кредитования. «Было снижение [льготной ставки] в июле, плюс еще некоторые банки увеличили лимит по госпрограммам. Поэтому тут более привлекательные условия», — добавляет риелтор Антон Артамонов. Центробанк до этого повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. ЦБ принял это решение из-за резкого падения рубля. Крупнейшие российские банки уже начали менять условия ипотечного кредитования. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО грядет снижение цен на квартиры. Из-за новой ставки Центробанка риелторы прогнозируют падение спроса на вторичном рынке. Поэтому собственникам, которым нужно продать жилье быстрее, придется сбрасывать цену жилья.