В Перми завод «Машиностроитель» построит два дома для своих сотрудников

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Повседневная жизнь, весна. Москва, ипотека, дом, жилье, строительство, стройка, новостройка
В новых домах уже хотят жить 1200 заводчан Фото:

Пермский завод «Машиностроитель» планирует построить два многоэтажных дома для своих сотрудников. Новостройки появятся в микрорайоне Вышка-2 на улице Гашкова. На участке разрешено строить только шестиэтажные дома, но предприятие предложило властям увеличить высотность до восьми этажей.

«„Машиностроитель“ хочет построить для своих работников два дома на улице Гашкова в микрорайоне Вышка-2 — земельные участки расположены напротив дома на Гашкова, 34, между домами на Сигаева, 12 и Сигаева, 10б. Комиссия по землепользованию одобрила строительство восьмиэтажных домов. Теперь принять аналогичное решение должно правительство региона», — сообщает портал 59.ru.

Квартиры в новых домах сотрудники предприятия смогут приобрести на льготных условиях. Для участия в жилищной программе заявки подали 1200 человек, сообщили представители завода.

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Пермский завод «Машиностроитель» планирует построить два многоэтажных дома для своих сотрудников. Новостройки появятся в микрорайоне Вышка-2 на улице Гашкова. На участке разрешено строить только шестиэтажные дома, но предприятие предложило властям увеличить высотность до восьми этажей. «„Машиностроитель“ хочет построить для своих работников два дома на улице Гашкова в микрорайоне Вышка-2 — земельные участки расположены напротив дома на Гашкова, 34, между домами на Сигаева, 12 и Сигаева, 10б. Комиссия по землепользованию одобрила строительство восьмиэтажных домов. Теперь принять аналогичное решение должно правительство региона», — сообщает портал 59.ru. Квартиры в новых домах сотрудники предприятия смогут приобрести на льготных условиях. Для участия в жилищной программе заявки подали 1200 человек, сообщили представители завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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