В Перми завод «Машиностроитель» построит два дома для своих сотрудников

24 августа 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

В новых домах уже хотят жить 1200 заводчан Фото: Игорь Пантин © URA.RU Пермский завод «Машиностроитель» планирует построить два многоэтажных дома для своих сотрудников. Новостройки появятся в микрорайоне Вышка-2 на улице Гашкова. На участке разрешено строить только шестиэтажные дома, но предприятие предложило властям увеличить высотность до восьми этажей. «„Машиностроитель“ хочет построить для своих работников два дома на улице Гашкова в микрорайоне Вышка-2 — земельные участки расположены напротив дома на Гашкова, 34, между домами на Сигаева, 12 и Сигаева, 10б. Комиссия по землепользованию одобрила строительство восьмиэтажных домов. Теперь принять аналогичное решение должно правительство региона», — сообщает портал 59.ru. Квартиры в новых домах сотрудники предприятия смогут приобрести на льготных условиях. Для участия в жилищной программе заявки подали 1200 человек, сообщили представители завода.

Пермский завод «Машиностроитель» планирует построить два многоэтажных дома для своих сотрудников. Новостройки появятся в микрорайоне Вышка-2 на улице Гашкова. На участке разрешено строить только шестиэтажные дома, но предприятие предложило властям увеличить высотность до восьми этажей. «„Машиностроитель“ хочет построить для своих работников два дома на улице Гашкова в микрорайоне Вышка-2 — земельные участки расположены напротив дома на Гашкова, 34, между домами на Сигаева, 12 и Сигаева, 10б. Комиссия по землепользованию одобрила строительство восьмиэтажных домов. Теперь принять аналогичное решение должно правительство региона», — сообщает портал 59.ru. Квартиры в новых домах сотрудники предприятия смогут приобрести на льготных условиях. Для участия в жилищной программе заявки подали 1200 человек, сообщили представители завода.