23 августа 2023

В Ноябрьске появится шахматная школа

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Инвестиционный проект шахматной школы будут защищать перед Артюховым Фото:

В Ноябрьске планируется постройка шахматной школы. Проект будут защищать перед губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, заявил мэр Ноябрьска Алексей Романов во время «Честного маршрута».

«У нас действительно занимаются много детей шахматами. Мы подготовили инвестиционное предложение по строительству шахматной школы, даже определили предварительное место на улице Советская и завтра будем защищать проект перед Дмитрием Андреевичем [Артюховым]», — сообщил Алексей Романов, отвечая на вопрос ноябрянки во время встречи губернатора ЯНАО с жителями. Трансляция ведется на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

Артюхов заметил, что шахматами можно заниматься не только в школе, но и в массовых местах. Но он готов обсудить назревший вопрос.

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В Ноябрьске планируется постройка шахматной школы. Проект будут защищать перед губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, заявил мэр Ноябрьска Алексей Романов во время «Честного маршрута». «У нас действительно занимаются много детей шахматами. Мы подготовили инвестиционное предложение по строительству шахматной школы, даже определили предварительное место на улице Советская и завтра будем защищать проект перед Дмитрием Андреевичем [Артюховым]», — сообщил Алексей Романов, отвечая на вопрос ноябрянки во время встречи губернатора ЯНАО с жителями. Трансляция ведется на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте». Артюхов заметил, что шахматами можно заниматься не только в школе, но и в массовых местах. Но он готов обсудить назревший вопрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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