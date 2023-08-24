Норвегия выделит Украине около 140 млн долларов на восстановление энергетики

25 августа 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Деньги направят на ремонт электроэнергетической инфраструктуры Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Норвегия решила помочь Украине в поставках электроэнергии и газа в страну и выделит для этого около 140 млн долларов. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины «Норвегия выделяет около 140 млн долларов для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину», — передает ведомство в telegram-канале. Уточняется, что деньги направят на ремонт и техобслуживание электроэнергетической инфраструктуры Украины. Ранее Швеция пообещала Киеву передать 500 млн евро. Деньги планируется направить на восстановление страны. Также США отправят Украине более миллиарда долларов на выплату зарплат и социальную помощь. Всего с начала СВО Киеву передали более 20 млрд долларов в виде грантов.

Норвегия решила помочь Украине в поставках электроэнергии и газа в страну и выделит для этого около 140 млн долларов. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины «Норвегия выделяет около 140 млн долларов для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину», — передает ведомство в telegram-канале. Уточняется, что деньги направят на ремонт и техобслуживание электроэнергетической инфраструктуры Украины. Ранее Швеция пообещала Киеву передать 500 млн евро. Деньги планируется направить на восстановление страны. Также США отправят Украине более миллиарда долларов на выплату зарплат и социальную помощь. Всего с начала СВО Киеву передали более 20 млрд долларов в виде грантов.