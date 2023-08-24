Норвегия выделит Украине около 140 млн долларов на восстановление энергетики

Норвегия решила помочь Украине в поставках электроэнергии и газа в страну и выделит для этого около 140 млн долларов. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины
«Норвегия выделяет около 140 млн долларов для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину», — передает ведомство в telegram-канале. Уточняется, что деньги направят на ремонт и техобслуживание электроэнергетической инфраструктуры Украины.
Ранее Швеция пообещала Киеву передать 500 млн евро. Деньги планируется направить на восстановление страны. Также США отправят Украине более миллиарда долларов на выплату зарплат и социальную помощь. Всего с начала СВО Киеву передали более 20 млрд долларов в виде грантов.
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