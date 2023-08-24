24 августа 2023

Норвегия выделит Украине около 140 млн долларов на восстановление энергетики

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Путин. Архив, флаг норвегии
Деньги направят на ремонт  электроэнергетической инфраструктуры Украины Фото:
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Норвегия решила помочь Украине в поставках электроэнергии и газа в страну и выделит для этого около 140 млн долларов. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины

«Норвегия выделяет около 140 млн долларов для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину», — передает ведомство в telegram-канале. Уточняется, что деньги направят на ремонт и техобслуживание электроэнергетической инфраструктуры Украины.

Ранее Швеция пообещала Киеву передать 500 млн евро. Деньги планируется направить на восстановление страны. Также США отправят Украине более миллиарда долларов на выплату зарплат и социальную помощь. Всего с начала СВО Киеву передали более 20 млрд долларов в виде грантов.

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Норвегия решила помочь Украине в поставках электроэнергии и газа в страну и выделит для этого около 140 млн долларов. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины «Норвегия выделяет около 140 млн долларов для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину», — передает ведомство в telegram-канале. Уточняется, что деньги направят на ремонт и техобслуживание электроэнергетической инфраструктуры Украины. Ранее Швеция пообещала Киеву передать 500 млн евро. Деньги планируется направить на восстановление страны. Также США отправят Украине более миллиарда долларов на выплату зарплат и социальную помощь. Всего с начала СВО Киеву передали более 20 млрд долларов в виде грантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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