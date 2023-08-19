Швеция пообещала Украине полмиллиарда евро

Швеция выделит Украине 500 миллионов евро на восстановление. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
«Швецией принята стратегия примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины на несколько лет. Это начальная сумма, к проекту может присоединиться также частный бизнес», — сказал Никифоров. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Рада».
Ранее Зеленский сообщил, что находится в Швеции вместе с супругой, сообщает RT. С премьером страны Ульфом Кристерссоном он обсудил производство БМП CV-90 на украинской территории, уточняет MK. Также стало известно, что пилоты ВСУ начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen.
Швеция выделит Украине 500 миллионов евро на восстановление. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. «Швецией принята стратегия примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины на несколько лет. Это начальная сумма, к проекту может присоединиться также частный бизнес», — сказал Никифоров. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Рада». Ранее Зеленский сообщил, что находится в Швеции вместе с супругой, сообщает RT. С премьером страны Ульфом Кристерссоном он обсудил производство БМП CV-90 на украинской территории, уточняет MK. Также стало известно, что пилоты ВСУ начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen.