Швеция пообещала Украине полмиллиарда евро

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Владимир Зеленский посетил Швецию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Швеция выделит Украине 500 миллионов евро на восстановление. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

«Швецией принята стратегия примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины на несколько лет. Это начальная сумма, к проекту может присоединиться также частный бизнес», — сказал Никифоров. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Рада».

Ранее Зеленский сообщил, что находится в Швеции вместе с супругой, сообщает RT. С премьером страны Ульфом Кристерссоном он обсудил производство БМП CV-90 на украинской территории, уточняет MK. Также стало известно, что пилоты ВСУ начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen.

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Швеция выделит Украине 500 миллионов евро на восстановление. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. «Швецией принята стратегия примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины на несколько лет. Это начальная сумма, к проекту может присоединиться также частный бизнес», — сказал Никифоров. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Рада». Ранее Зеленский сообщил, что находится в Швеции вместе с супругой, сообщает RT. С премьером страны Ульфом Кристерссоном он обсудил производство БМП CV-90 на украинской территории, уточняет MK. Также стало известно, что пилоты ВСУ начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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