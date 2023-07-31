США выделили Украине новую выплату на зарплаты

Киев получит от США более миллиарда долларов на выплату зарплат и социальную помощь. Об этом сообщает минфин Украины. Всего с начала российской СВО Украина получила более 20 миллиардов долларов в виде грантов.
«От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 млрд. долларов», — сообщает ведомство. Уточняется, что с начала российской спецоперации страна получила гранты на более чем 20 миллиардов долларов.
Там добавили, что Украина расходует грант на оплату труда работников государственных органов, а также на выплаты инвалидам и малообеспеченным семьям. Грант не будет потрачен на сферу обороны и безопасности. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что страна благодарна правительству США за поддержку.
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