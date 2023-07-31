США выделили Украине новую выплату на зарплаты

Украина получила грант от США на 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат

31 июля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Деньги не будут потрачены на оборону и безопасность страны, сообщает минфин Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Киев получит от США более миллиарда долларов на выплату зарплат и социальную помощь. Об этом сообщает минфин Украины. Всего с начала российской СВО Украина получила более 20 миллиардов долларов в виде грантов. «От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 млрд. долларов», — сообщает ведомство. Уточняется, что с начала российской спецоперации страна получила гранты на более чем 20 миллиардов долларов. Там добавили, что Украина расходует грант на оплату труда работников государственных органов, а также на выплаты инвалидам и малообеспеченным семьям. Грант не будет потрачен на сферу обороны и безопасности. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что страна благодарна правительству США за поддержку.

Киев получит от США более миллиарда долларов на выплату зарплат и социальную помощь. Об этом сообщает минфин Украины. Всего с начала российской СВО Украина получила более 20 миллиардов долларов в виде грантов. «От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 млрд. долларов», — сообщает ведомство. Уточняется, что с начала российской спецоперации страна получила гранты на более чем 20 миллиардов долларов. Там добавили, что Украина расходует грант на оплату труда работников государственных органов, а также на выплаты инвалидам и малообеспеченным семьям. Грант не будет потрачен на сферу обороны и безопасности. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что страна благодарна правительству США за поддержку.