США выделили Украине новую выплату на зарплаты

Украина получила грант от США на 1,25 миллиарда долларов на выплату зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, наличка, курс валют, курс валюты, деньги, наличные, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Деньги не будут потрачены на оборону и безопасность страны, сообщает минфин Украины Фото:

Киев получит от США более миллиарда долларов на выплату зарплат и социальную помощь. Об этом сообщает минфин Украины. Всего с начала российской СВО Украина получила более 20 миллиардов долларов в виде грантов.

«От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 млрд. долларов», — сообщает ведомство. Уточняется, что с начала российской спецоперации страна получила гранты на более чем 20 миллиардов долларов.

Там добавили, что Украина расходует грант на оплату труда работников государственных органов, а также на выплаты инвалидам и малообеспеченным семьям. Грант не будет потрачен на сферу обороны и безопасности. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что страна благодарна правительству США за поддержку.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев получит от США более миллиарда долларов на выплату зарплат и социальную помощь. Об этом сообщает минфин Украины. Всего с начала российской СВО Украина получила более 20 миллиардов долларов в виде грантов. «От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 млрд. долларов», — сообщает ведомство. Уточняется, что с начала российской спецоперации страна получила гранты на более чем 20 миллиардов долларов. Там добавили, что Украина расходует грант на оплату труда работников государственных органов, а также на выплаты инвалидам и малообеспеченным семьям. Грант не будет потрачен на сферу обороны и безопасности. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что страна благодарна правительству США за поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...