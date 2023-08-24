24 августа 2023

Во Франции заявили о глобальной революции после расширения БРИКС

Политик Филиппо: вхождение в БРИКС новых стран говорит о глобальной революции
© Служба новостей «URA.RU»
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США будет ослабевать из-за новых членов БРИКС, заявил французский политик Филиппо Фото:
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Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР

Вхождение в состав БРИКС новых шести стран говорит о глобальной революции. Об этом заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«На саммите БРИКС объявили о принятии шести новых стран-членов. [Грядет] глобальная геополитическая революция!» — написал Филиппо в соцсети Х (бывшей Twitter). Он добавил, что отныне шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран входят в БРИКС. По его мнению, это приведет к ослаблению США.

Новыми членами БРИКС стали Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Саммит проходил 22—24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России был глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.

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Вхождение в состав БРИКС новых шести стран говорит о глобальной революции. Об этом заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «На саммите БРИКС объявили о принятии шести новых стран-членов. [Грядет] глобальная геополитическая революция!» — написал Филиппо в соцсети Х (бывшей Twitter). Он добавил, что отныне шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран входят в БРИКС. По его мнению, это приведет к ослаблению США. Новыми членами БРИКС стали Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Саммит проходил 22—24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России был глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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