В ЮАР завершился саммит БРИКС: главные итоги

В 2024 году саммит БРИКС пройдет в Казани

24 августа 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что Россия и блок будут работать над созданием единой валюты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Главным итогом 15-й встречи стало принятие решения о масштабном расширении экономического клуба. С 2024 года БРИКС примет шесть стран. URA.RU приводит основную информацию об итогах саммита. Страны БРИКС приняли декларацию по итогам саммита Глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что «пятерка» приняла Йоханнесбургскую декларацию по итогам встречи. Президент ЮАР Сирил Рамапоса отметил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия войдут с 2024 года в БРИКС. БРИКС использует национальные валюты в международной торговле. Страны подчеркивают, что важно поощрять использование местных валют в торговом сотрудничестве.

Страны «пятерки» предлагают развивающимся стран принимать участие в международных организациях. Лидеры БРИКС отмечают важность G20 как ведущего международного форума.

Блок поддерживает председательство РФ в 2024 году и проведение встречи в Казани. БРИКС готов укреплять сотрудничество для продовольственной безопасности. Лидеры «пятерки» дали поручения главам МИД подготовить к следующему саммиту список потенциальных стран-партнеров.

Блок выступает за коллективное решение проблем, связанных с международным долгом. Также страны отмечают укрепление международных мер по борьбе с коррупцией.

В БРИКС договорились работать над увеличением взаимных туристических потоков. Лидеры «пятерки» будут развивать сотрудничество в области спорта и помогать друг другу при проведении соревнований. Новость по теме Путин приоткрыл стратегию России в БРИКС на 2024 год Главные заявления президента России Владимира Путина Президент России Владимир Путин принимал участие на саммите онлайн. Российский глава заявил, что перед страной стоит цель в рамках спецоперации на Украине закончить ту войну, которую развязал Запад против мирных жителей Донбасса.

Владимир Путин подчеркнул, что объединение БРИКС, в котором состоит Россия, ни с кем не соревнуется. По его словам, у концепции многополярного мироустройства есть враги.

Российский глава заявил, что Россия и страны БРИКС будут работать над созданием единой валюты. Он отметил, что вопрос единой расчетной валюты БРИКС непростой. Реакция Запада на саммит БРИКС Авторы американской газеты The Wall Street Journal сообщили, что решение о присоединении к формату БРИКС шести стран означает победу КНР и РФ на фоне противостояния с Западом. По данным газеты, Россия хочет выйти на новые рынки и найти союзников, чтобы ослабить влияние западных санкций. Директор китайской программы аналитического центра Stimson Center в Вашингтоне Юн Сун заявил, что расширение БРИКС может привести к лидерству экономики Китая. По словам аналитика из Бангалора Маноджа Кевалрамани, если блок будет увеличиваться, то страны будут заинтересованы в прекращении конфликта на Украине.

Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Главным итогом 15-й встречи стало принятие решения о масштабном расширении экономического клуба. С 2024 года БРИКС примет шесть стран. URA.RU приводит основную информацию об итогах саммита. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что «пятерка» приняла Йоханнесбургскую декларацию по итогам встречи. Президент ЮАР Сирил Рамапоса отметил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия войдут с 2024 года в БРИКС. Авторы американской газеты The Wall Street Journal сообщили, что решение о присоединении к формату БРИКС шести стран означает победу КНР и РФ на фоне противостояния с Западом. По данным газеты, Россия хочет выйти на новые рынки и найти союзников, чтобы ослабить влияние западных санкций. Директор китайской программы аналитического центра Stimson Center в Вашингтоне Юн Сун заявил, что расширение БРИКС может привести к лидерству экономики Китая. По словам аналитика из Бангалора Маноджа Кевалрамани, если блок будет увеличиваться, то страны будут заинтересованы в прекращении конфликта на Украине.