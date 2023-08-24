В Курманке (Заречный, Свердловская область) 26 августа запретят продавать алкоголь до 21:00. Это связано с проведением Дня деревни, заявили в пресс-службе мэрии Заречного.
«С 10:00 до 21:00 в Курманке по улице Юбилейной будет запрещено продавать алкогольную продукцию. Это связано с Днем деревни, которое пройдет 26 августа», — пишет пресс-служба Заречного в соцсети «ВКонтакте».
Также в деревне в этот день будут перекрыты участки дорог по Юбилейной и Садовой. Ограничения будут действовать с 13:30 до 22:30.
Курманка была основана в 1648 году. По данным на 2010 год, в деревне проживали 875 человек.
День деревни будет отмечаться на площади перед центром досуга «Романтик». В 14 часов откроются ярмарка и аттракционны. В 17 часов начнется концерт.
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