24 августа 2023

В свердловской деревне на сутки запретят продавать алкоголь. Карта

В Курманке в День деревни запретили продажу алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
Запрет на продажу алкоголя в Курманке вводится из-за Дня деревни Фото:

В Курманке (Заречный, Свердловская область) 26 августа запретят продавать алкоголь до 21:00. Это связано с проведением Дня деревни, заявили в пресс-службе мэрии Заречного.

«С 10:00 до 21:00 в Курманке по улице Юбилейной будет запрещено продавать алкогольную продукцию. Это связано с Днем деревни, которое пройдет 26 августа», — пишет пресс-служба Заречного в соцсети «ВКонтакте».

Также в деревне в этот день будут перекрыты участки дорог по Юбилейной и Садовой. Ограничения будут действовать с 13:30 до 22:30.

Курманка была основана в 1648 году. По данным на 2010 год, в деревне проживали 875 человек.

День деревни будет отмечаться на площади перед центром досуга «Романтик». В 14 часов откроются ярмарка и аттракционны. В 17 часов начнется концерт.

Схема перекрытия движения транспорта в Курманке 26 августа
Схема перекрытия движения транспорта в Курманке 26 августа
Фото:

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В Курманке (Заречный, Свердловская область) 26 августа запретят продавать алкоголь до 21:00. Это связано с проведением Дня деревни, заявили в пресс-службе мэрии Заречного. «С 10:00 до 21:00 в Курманке по улице Юбилейной будет запрещено продавать алкогольную продукцию. Это связано с Днем деревни, которое пройдет 26 августа», — пишет пресс-служба Заречного в соцсети «ВКонтакте». Также в деревне в этот день будут перекрыты участки дорог по Юбилейной и Садовой. Ограничения будут действовать с 13:30 до 22:30. Курманка была основана в 1648 году. По данным на 2010 год, в деревне проживали 875 человек. День деревни будет отмечаться на площади перед центром досуга «Романтик». В 14 часов откроются ярмарка и аттракционны. В 17 часов начнется концерт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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