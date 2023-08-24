В свердловской деревне на сутки запретят продавать алкоголь. Карта

В Курманке в День деревни запретили продажу алкоголя

25 августа 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Запрет на продажу алкоголя в Курманке вводится из-за Дня деревни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курманке (Заречный, Свердловская область) 26 августа запретят продавать алкоголь до 21:00. Это связано с проведением Дня деревни, заявили в пресс-службе мэрии Заречного. «С 10:00 до 21:00 в Курманке по улице Юбилейной будет запрещено продавать алкогольную продукцию. Это связано с Днем деревни, которое пройдет 26 августа», — пишет пресс-служба Заречного в соцсети «ВКонтакте». Также в деревне в этот день будут перекрыты участки дорог по Юбилейной и Садовой. Ограничения будут действовать с 13:30 до 22:30. Курманка была основана в 1648 году. По данным на 2010 год, в деревне проживали 875 человек. День деревни будет отмечаться на площади перед центром досуга «Романтик». В 14 часов откроются ярмарка и аттракционны. В 17 часов начнется концерт. Схема перекрытия движения транспорта в Курманке 26 августа Фото: сообщество «Администрация Заречного» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/zarpress_adm]

В Курманке (Заречный, Свердловская область) 26 августа запретят продавать алкоголь до 21:00. Это связано с проведением Дня деревни, заявили в пресс-службе мэрии Заречного. «С 10:00 до 21:00 в Курманке по улице Юбилейной будет запрещено продавать алкогольную продукцию. Это связано с Днем деревни, которое пройдет 26 августа», — пишет пресс-служба Заречного в соцсети «ВКонтакте». Также в деревне в этот день будут перекрыты участки дорог по Юбилейной и Садовой. Ограничения будут действовать с 13:30 до 22:30. Курманка была основана в 1648 году. По данным на 2010 год, в деревне проживали 875 человек. День деревни будет отмечаться на площади перед центром досуга «Романтик». В 14 часов откроются ярмарка и аттракционны. В 17 часов начнется концерт.