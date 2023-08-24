24 августа 2023

Пилот из ЯНАО пойдет под суд за повреждение самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, авиация, малая авиация, самолет амфибия, самолеты, гидросамолет
Пилота из ЯНАО будут судить за разбитый в Сибири самолет Фото:

Командир воздушного судна, следовавшего по маршруту Новый Уренгой (ЯНАО) — Каргасок (Томская область) в мае 2022 года нарушил правила техники пилотирования и столкнулся с ограждением, повредив управляемый самолет. За это его будут судить, сообщает пресс-служба прокуратуры Западно-Сибирского федерального округа.

«Обвиняемый осуществлял управление самолетом, следовавшим по маршруту Новый Уренгой — поселок Каргасок. При заходе на посадку в пункте назначения он допустил нарушение техники пилотирования, которое привело к столкновению с ограждением посадочной площадки. В результате собственнику поврежденного воздушного судна причинен крупный ущерб на сумму более трех миллионов рублей», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Пилот обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Командир воздушного судна, следовавшего по маршруту Новый Уренгой (ЯНАО) — Каргасок (Томская область) в мае 2022 года нарушил правила техники пилотирования и столкнулся с ограждением, повредив управляемый самолет. За это его будут судить, сообщает пресс-служба прокуратуры Западно-Сибирского федерального округа. «Обвиняемый осуществлял управление самолетом, следовавшим по маршруту Новый Уренгой — поселок Каргасок. При заходе на посадку в пункте назначения он допустил нарушение техники пилотирования, которое привело к столкновению с ограждением посадочной площадки. В результате собственнику поврежденного воздушного судна причинен крупный ущерб на сумму более трех миллионов рублей», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Пилот обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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