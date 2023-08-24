Пилот из ЯНАО пойдет под суд за повреждение самолета

25 августа 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Пилота из ЯНАО будут судить за разбитый в Сибири самолет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Командир воздушного судна, следовавшего по маршруту Новый Уренгой (ЯНАО) — Каргасок (Томская область) в мае 2022 года нарушил правила техники пилотирования и столкнулся с ограждением, повредив управляемый самолет. За это его будут судить, сообщает пресс-служба прокуратуры Западно-Сибирского федерального округа. «Обвиняемый осуществлял управление самолетом, следовавшим по маршруту Новый Уренгой — поселок Каргасок. При заходе на посадку в пункте назначения он допустил нарушение техники пилотирования, которое привело к столкновению с ограждением посадочной площадки. В результате собственнику поврежденного воздушного судна причинен крупный ущерб на сумму более трех миллионов рублей», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Пилот обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Командир воздушного судна, следовавшего по маршруту Новый Уренгой (ЯНАО) — Каргасок (Томская область) в мае 2022 года нарушил правила техники пилотирования и столкнулся с ограждением, повредив управляемый самолет. За это его будут судить, сообщает пресс-служба прокуратуры Западно-Сибирского федерального округа. «Обвиняемый осуществлял управление самолетом, следовавшим по маршруту Новый Уренгой — поселок Каргасок. При заходе на посадку в пункте назначения он допустил нарушение техники пилотирования, которое привело к столкновению с ограждением посадочной площадки. В результате собственнику поврежденного воздушного судна причинен крупный ущерб на сумму более трех миллионов рублей», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Пилот обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.