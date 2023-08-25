Shot: ВСУ обстреляли из танка пограничный пункт в Брянской области

25 августа 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Украинский танк выпустил три снаряда по селу Случаевск, пишет Shot Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) из танка обстреляли пограничный пункт в Брянской области. Инцидент произошел вечером 24 августа. «ВСУ обстреляли из танка международный пункт пропуска в Брянской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что танк выпустил три снаряда калибра 125 миллиметра по селу Случаевск, которое находится примерно в километре от украинской границы. Также два снаряда попали по автомобильному пропускному пункту Погар в том же Погарском районе, всего в 150 метрах от границы. Здание получило некоторые повреждения, но никто не пострадал, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из танка обстреляли пограничный пункт в Брянской области. Инцидент произошел вечером 24 августа. «ВСУ обстреляли из танка международный пункт пропуска в Брянской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что танк выпустил три снаряда калибра 125 миллиметра по селу Случаевск, которое находится примерно в километре от украинской границы. Также два снаряда попали по автомобильному пропускному пункту Погар в том же Погарском районе, всего в 150 метрах от границы. Здание получило некоторые повреждения, но никто не пострадал, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.