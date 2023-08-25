Shot: ВСУ обстреляли из танка пограничный пункт в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из танка обстреляли пограничный пункт в Брянской области. Инцидент произошел вечером 24 августа.
«ВСУ обстреляли из танка международный пункт пропуска в Брянской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что танк выпустил три снаряда калибра 125 миллиметра по селу Случаевск, которое находится примерно в километре от украинской границы.
Также два снаряда попали по автомобильному пропускному пункту Погар в том же Погарском районе, всего в 150 метрах от границы. Здание получило некоторые повреждения, но никто не пострадал, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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