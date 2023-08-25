Shot: ВСУ обстреляли из танка пограничный пункт в Брянской области

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Украинский танк выпустил три снаряда по селу Случаевск, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из танка обстреляли пограничный пункт в Брянской области. Инцидент произошел вечером 24 августа.

«ВСУ обстреляли из танка международный пункт пропуска в Брянской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что танк выпустил три снаряда калибра 125 миллиметра по селу Случаевск, которое находится примерно в километре от украинской границы.

Также два снаряда попали по автомобильному пропускному пункту Погар в том же Погарском районе, всего в 150 метрах от границы. Здание получило некоторые повреждения, но никто не пострадал, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) из танка обстреляли пограничный пункт в Брянской области. Инцидент произошел вечером 24 августа. «ВСУ обстреляли из танка международный пункт пропуска в Брянской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что танк выпустил три снаряда калибра 125 миллиметра по селу Случаевск, которое находится примерно в километре от украинской границы. Также два снаряда попали по автомобильному пропускному пункту Погар в том же Погарском районе, всего в 150 метрах от границы. Здание получило некоторые повреждения, но никто не пострадал, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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