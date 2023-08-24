В Свердловской области запускают в серийное производство дрон «ВЖУХ» 25 августа 2023 в 11:33 Размер текста - 17 + Разработчики из Екатеринбурга создали образовательный дрон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге спроектировали и создали образовательный дрон «ВЖУХ», с помощью которого можно получить азы управления беспилотными системами и программирования. Дрон имеет небольшие размеры и насыщен различными опциями и технологиями, его запускают в серийное производство, рассказали URA.RU представители компании разработчика «Лаборатория будущего». «Дрон, при весьма скромных размерах, имеющий рабочее название „ВЖУХ“, буквально насыщен различными опциями и технологиями. Он способен распознавать объекты, обладает „машинным зрением“ и многими другими уникальными функциями», — рассказали в компании. Авторы проекта также подготовили программу, по которой освоить управление беспилотником могут как учащиеся младших классов, так и первые курсы институтов. Желающим расскажут о предполетной подготовке, дадут базовые навыки управления, создания автоматических миссий и программного обеспечения. Дрон представлен в нескольких комплектациях. «Подобные проекты создают будущее этой перспективной и востребованной отрасли — беспилотных авиационных систем. Знакомить, обучать и прививать интерес к отрасли нужно со школьной скамьи», — считает команда разработчиков. Дрон «ВЖУХ» сделан в образовательных целях Фото: «Лаборатория будущего» В Екатеринбурге спроектировали и создали образовательный дрон «ВЖУХ», с помощью которого можно получить азы управления беспилотными системами и программирования. Дрон имеет небольшие размеры и насыщен различными опциями и технологиями, его запускают в серийное производство, рассказали URA.RU представители компании разработчика «Лаборатория будущего». «Дрон, при весьма скромных размерах, имеющий рабочее название „ВЖУХ“, буквально насыщен различными опциями и технологиями. Он способен распознавать объекты, обладает „машинным зрением“ и многими другими уникальными функциями», — рассказали в компании. Авторы проекта также подготовили программу, по которой освоить управление беспилотником могут как учащиеся младших классов, так и первые курсы институтов. Желающим расскажут о предполетной подготовке, дадут базовые навыки управления, создания автоматических миссий и программного обеспечения. Дрон представлен в нескольких комплектациях. «Подобные проекты создают будущее этой перспективной и востребованной отрасли — беспилотных авиационных систем. Знакомить, обучать и прививать интерес к отрасли нужно со школьной скамьи», — считает команда разработчиков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям