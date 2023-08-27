27 августа 2023
26 августа 2023

В Златоусте банкротится крупный поставщик тепла и горячей воды

В Златоусте банкротятся «Коммунальные сети», из-за которых район месяц живет без воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд. Челябинск., арбитражный суд
Разбираться с долгами поставщика тепла и горячей воды будет арбитражный суд Фото:

В Златоусте (Челябинская область) о предстоящем банкротстве уведомил крупный поставщик горячей воды и тепла, МУП «Коммунальные сети». Как указано на «Федресурсе», обратиться в арбитражный суд региона компанию заставили накопившиеся долги.

«Уведомляем, что в связи с наличием у МУП „Коммунальные сети“ признаков банкротства МУП намерено обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании себя банкротом. Кредиторами выступают „Новатэк-Челябинск“, „Уралэнергосбыт“ и „ЗЭМЗ-Энерго“», сообщается на «Федресурсе».

Компания дает тепло и горячую воду в металлургическом районе Златоуста. Ресурсы приобретаются у ООО «ЗЭМЗ-Энерго», которое является дочерней компанией МУПа. Генерация тепла осуществляется на котельной метзавода, которую арендуют. Деятельность является убыточной. Миллиардный долг постоянно фигурирует в репликах руководителей региона. О проблемах с задолженностью не раз отчитывался предыдущий мэр города Вячеслав Жилин, а следом за ним — сменщик на посту Максим Пекарский. На запрос URA.RU в мэрии сообщили, что решения о банкротстве не принимали.

В сентябре в районе сменится поставщик. Ресурсы будет поставлять АО «Челябоблкоммунэнерго». Фирма построила новую котельную и четыре центральных тепловых пункта. От услуг котельной метзавода решено отказаться. На фоне предстоящего переподключения жители района полтора месяца живут без горячей воды.

В других районах Златоуста есть свои гарантирующие поставщики. На проспекте Гагарина, историческом центре и районе железнодорожного вокзала ресурсы поставляет «Теплоэнергетик», в Новом Златоусте — «Златмаш». При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в «Коммунальные сети» и «Уралэнергосбыт». К моменту публикации ответов не поступило. В пресс-службе «Новатэк-Челябинск» обещали подготовить комментарий в течение 28 августа.

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В Златоусте (Челябинская область) о предстоящем банкротстве уведомил крупный поставщик горячей воды и тепла, МУП «Коммунальные сети». Как указано на «Федресурсе», обратиться в арбитражный суд региона компанию заставили накопившиеся долги. «Уведомляем, что в связи с наличием у МУП „Коммунальные сети“ признаков банкротства МУП намерено обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании себя банкротом. Кредиторами выступают „Новатэк-Челябинск“, „Уралэнергосбыт“ и „ЗЭМЗ-Энерго“», сообщается на «Федресурсе». Компания дает тепло и горячую воду в металлургическом районе Златоуста. Ресурсы приобретаются у ООО «ЗЭМЗ-Энерго», которое является дочерней компанией МУПа. Генерация тепла осуществляется на котельной метзавода, которую арендуют. Деятельность является убыточной. Миллиардный долг постоянно фигурирует в репликах руководителей региона. О проблемах с задолженностью не раз отчитывался предыдущий мэр города Вячеслав Жилин, а следом за ним — сменщик на посту Максим Пекарский. На запрос URA.RU в мэрии сообщили, что решения о банкротстве не принимали. В сентябре в районе сменится поставщик. Ресурсы будет поставлять АО «Челябоблкоммунэнерго». Фирма построила новую котельную и четыре центральных тепловых пункта. От услуг котельной метзавода решено отказаться. На фоне предстоящего переподключения жители района полтора месяца живут без горячей воды. В других районах Златоуста есть свои гарантирующие поставщики. На проспекте Гагарина, историческом центре и районе железнодорожного вокзала ресурсы поставляет «Теплоэнергетик», в Новом Златоусте — «Златмаш». При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в «Коммунальные сети» и «Уралэнергосбыт». К моменту публикации ответов не поступило. В пресс-службе «Новатэк-Челябинск» обещали подготовить комментарий в течение 28 августа.
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