Стройка путинского автобана до Екатеринбурга обойдется в 260 млрд рублей

Озвучена стоимость строительства участка дороги Казань — Екатеринбург
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Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
Участок трассы Дюртюли — Ачит стоит 260 млрд рублей Фото:

Строительство участка Дюртюли — Ачит обойдется в 260 млрд рублей. Эта дорога входит в проект высокоскоростной трассы Москва — Екатеринбург.

Как пишет газета «Известия», проект по строительству трассы Москва — Казань — Екатеринбург входит в число наиболее важных в стране. Из-за этого деньги на реализацию выделяются из Фонда национального благосостояния. Протяженность отрезка по Свердловской области составит 43 км. Дорожники уже приступили к укладке дорожного покрытия. Размер финансирования составляет 260 млрд рублей.

Сейчас на объекте заняты четыре тысячи человек и две тысячи единиц спецтехники. «Автодор» оценил стоимость. Трассу должны запустить в 2024 году, она позволит сократить время в пути от Казани до Екатеринбурга в два раза — с 14 до 7 часов.

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Строительство участка Дюртюли — Ачит обойдется в 260 млрд рублей. Эта дорога входит в проект высокоскоростной трассы Москва — Екатеринбург. Как пишет газета «Известия», проект по строительству трассы Москва — Казань — Екатеринбург входит в число наиболее важных в стране. Из-за этого деньги на реализацию выделяются из Фонда национального благосостояния. Протяженность отрезка по Свердловской области составит 43 км. Дорожники уже приступили к укладке дорожного покрытия. Размер финансирования составляет 260 млрд рублей. Сейчас на объекте заняты четыре тысячи человек и две тысячи единиц спецтехники. «Автодор» оценил стоимость. Трассу должны запустить в 2024 году, она позволит сократить время в пути от Казани до Екатеринбурга в два раза — с 14 до 7 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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