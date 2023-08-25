Стройка путинского автобана до Екатеринбурга обойдется в 260 млрд рублей

Озвучена стоимость строительства участка дороги Казань — Екатеринбург

Участок трассы Дюртюли — Ачит стоит 260 млрд рублей Фото: Московец Илья © URA.RU

Строительство участка Дюртюли — Ачит обойдется в 260 млрд рублей. Эта дорога входит в проект высокоскоростной трассы Москва — Екатеринбург.

Как пишет газета «Известия», проект по строительству трассы Москва — Казань — Екатеринбург входит в число наиболее важных в стране. Из-за этого деньги на реализацию выделяются из Фонда национального благосостояния. Протяженность отрезка по Свердловской области составит 43 км. Дорожники уже приступили к укладке дорожного покрытия. Размер финансирования составляет 260 млрд рублей.

Сейчас на объекте заняты четыре тысячи человек и две тысячи единиц спецтехники. «Автодор» оценил стоимость. Трассу должны запустить в 2024 году, она позволит сократить время в пути от Казани до Екатеринбурга в два раза — с 14 до 7 часов.