В Кремле рассказали, когда ждать официального подтверждения смерти Пригожина

Официальное подтверждение гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет сделано после проведения необходимых экспертиз. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Если вы внимательно слушали заявление президента России Владимира Путина, то знаете, что сейчас проводятся все необходимые экспертизы. Как только будут готовы официальные итоги, они будут опубликованы», — заявил Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что в результате крушения бизнес-джета Пригожина в Тверской области погибли 10 человек, включая самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Минобороны Великобритании высказало сомнения относительно присутствия Пригожина на борту разбившегося самолета из-за недостатка ясных доказательств.
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