В Кремле рассказали, когда ждать официального подтверждения смерти Пригожина

Песков: подтверждение гибели Пригожина будет после проведения экспертиз

25 августа 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Необходимо дождаться завершения всех экспертиз, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Официальное подтверждение гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет сделано после проведения необходимых экспертиз. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Если вы внимательно слушали заявление президента России Владимира Путина, то знаете, что сейчас проводятся все необходимые экспертизы. Как только будут готовы официальные итоги, они будут опубликованы», — заявил Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что в результате крушения бизнес-джета Пригожина в Тверской области погибли 10 человек, включая самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Минобороны Великобритании высказало сомнения относительно присутствия Пригожина на борту разбившегося самолета из-за недостатка ясных доказательств.

Официальное подтверждение гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет сделано после проведения необходимых экспертиз. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Если вы внимательно слушали заявление президента России Владимира Путина, то знаете, что сейчас проводятся все необходимые экспертизы. Как только будут готовы официальные итоги, они будут опубликованы», — заявил Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что в результате крушения бизнес-джета Пригожина в Тверской области погибли 10 человек, включая самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Минобороны Великобритании высказало сомнения относительно присутствия Пригожина на борту разбившегося самолета из-за недостатка ясных доказательств.