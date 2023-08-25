В Кремле рассказали, когда ждать официального подтверждения смерти Пригожина

Песков: подтверждение гибели Пригожина будет после проведения экспертиз
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Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Необходимо дождаться завершения всех экспертиз, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Официальное подтверждение гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет сделано после проведения необходимых экспертиз. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Если вы внимательно слушали заявление президента России Владимира Путина, то знаете, что сейчас проводятся все необходимые экспертизы. Как только будут готовы официальные итоги, они будут опубликованы», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что в результате крушения бизнес-джета Пригожина в Тверской области погибли 10 человек, включая самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Минобороны Великобритании высказало сомнения относительно присутствия Пригожина на борту разбившегося самолета из-за недостатка ясных доказательств.

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Официальное подтверждение гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет сделано после проведения необходимых экспертиз. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Если вы внимательно слушали заявление президента России Владимира Путина, то знаете, что сейчас проводятся все необходимые экспертизы. Как только будут готовы официальные итоги, они будут опубликованы», — заявил Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что в результате крушения бизнес-джета Пригожина в Тверской области погибли 10 человек, включая самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Минобороны Великобритании высказало сомнения относительно присутствия Пригожина на борту разбившегося самолета из-за недостатка ясных доказательств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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