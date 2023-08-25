Минобороны Британии усомнилось в нахождении Пригожина на борту бизнес-джета

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Нет четких доказательств нахождения Евгения Пригожина на борту бизнес-джета, заявили в Минобороны Британии Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Существуют сомнения о нахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на борту разбившегося бизнес-джета из-за отсутствия четких доказательств. Об этом заявили в Минобороны Великобритании.

«Нет окончательных доказательств того, что Пригожин находился на борту самолета», — сообщается в аккаунте Минобороны в соцсетях. При этом там добавили, что есть высокая вероятность его смерти.

Ранее стало известно, что бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате катастрофы погибли 10 человек. Росавиация опубликовала список погибших, включая самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в этой катастрофе.

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Существуют сомнения о нахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на борту разбившегося бизнес-джета из-за отсутствия четких доказательств. Об этом заявили в Минобороны Великобритании. «Нет окончательных доказательств того, что Пригожин находился на борту самолета», — сообщается в аккаунте Минобороны в соцсетях. При этом там добавили, что есть высокая вероятность его смерти. Ранее стало известно, что бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате катастрофы погибли 10 человек. Росавиация опубликовала список погибших, включая самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в этой катастрофе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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