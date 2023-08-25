Минобороны Британии усомнилось в нахождении Пригожина на борту бизнес-джета

Существуют сомнения о нахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на борту разбившегося бизнес-джета из-за отсутствия четких доказательств. Об этом заявили в Минобороны Великобритании.
«Нет окончательных доказательств того, что Пригожин находился на борту самолета», — сообщается в аккаунте Минобороны в соцсетях. При этом там добавили, что есть высокая вероятность его смерти.
Ранее стало известно, что бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате катастрофы погибли 10 человек. Росавиация опубликовала список погибших, включая самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в этой катастрофе.
Существуют сомнения о нахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на борту разбившегося бизнес-джета из-за отсутствия четких доказательств. Об этом заявили в Минобороны Великобритании. «Нет окончательных доказательств того, что Пригожин находился на борту самолета», — сообщается в аккаунте Минобороны в соцсетях. При этом там добавили, что есть высокая вероятность его смерти. Ранее стало известно, что бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате катастрофы погибли 10 человек. Росавиация опубликовала список погибших, включая самого Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в этой катастрофе.