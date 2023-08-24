24 августа 2023

Вице-мэр Перми Эдуард Хайруллин покидает свой пост

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, хайруллин эдуард
Эдуард Хайруллин завершает работу в мэрии Фото:

Первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин покидает свой пост. Об этом говорится в telegram-канале горадминистрации «Пермь Первая».

«Первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин завершает работу в мэрии. 25 августа — его последний рабочий день», — отмечает пресс-служба мэрии. Сам чиновник отметил, что полностью выполнил те задачи, которые перед ним ставились.

«Передо мной ставилась задача сократить разрыв между расходами и доходами в транспортной отрасли. На данный момент в отрасли перевозок все изменения завершены: перевозчики работают по брутто-контрактам, серьезно обновлен общественный транспорт, действует единая система оплаты проезда, маршрутная сеть откорректирована под текущий пассажиропоток. Реформа закончена, отрасль перешла в режим точечной настройки», — заявил Хайруллин, поблагодарив коллег за работу.

Хайруллин трудоустроился в мэрию в апреле 2021 года, где отвечал за функционально-целевой блок «Управление планированием, финансами и транспортом». Предполагается, что после ухода с должности он вернется в бизнес.

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Первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин покидает свой пост. Об этом говорится в telegram-канале горадминистрации «Пермь Первая». «Первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин завершает работу в мэрии. 25 августа — его последний рабочий день», — отмечает пресс-служба мэрии. Сам чиновник отметил, что полностью выполнил те задачи, которые перед ним ставились. «Передо мной ставилась задача сократить разрыв между расходами и доходами в транспортной отрасли. На данный момент в отрасли перевозок все изменения завершены: перевозчики работают по брутто-контрактам, серьезно обновлен общественный транспорт, действует единая система оплаты проезда, маршрутная сеть откорректирована под текущий пассажиропоток. Реформа закончена, отрасль перешла в режим точечной настройки», — заявил Хайруллин, поблагодарив коллег за работу. Хайруллин трудоустроился в мэрию в апреле 2021 года, где отвечал за функционально-целевой блок «Управление планированием, финансами и транспортом». Предполагается, что после ухода с должности он вернется в бизнес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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