Вице-мэр Перми Эдуард Хайруллин покидает свой пост

Первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин покидает свой пост. Об этом говорится в telegram-канале горадминистрации «Пермь Первая».
«Первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин завершает работу в мэрии. 25 августа — его последний рабочий день», — отмечает пресс-служба мэрии. Сам чиновник отметил, что полностью выполнил те задачи, которые перед ним ставились.
«Передо мной ставилась задача сократить разрыв между расходами и доходами в транспортной отрасли. На данный момент в отрасли перевозок все изменения завершены: перевозчики работают по брутто-контрактам, серьезно обновлен общественный транспорт, действует единая система оплаты проезда, маршрутная сеть откорректирована под текущий пассажиропоток. Реформа закончена, отрасль перешла в режим точечной настройки», — заявил Хайруллин, поблагодарив коллег за работу.
Хайруллин трудоустроился в мэрию в апреле 2021 года, где отвечал за функционально-целевой блок «Управление планированием, финансами и транспортом». Предполагается, что после ухода с должности он вернется в бизнес.
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