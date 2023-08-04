04 августа 2023

Врио главы Перми предрекают новую должность в мэрии

«Коммерсант-Прикамье»: Ольга Андрианова станет первым вице-мэром Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, документы, заседание, бумаги к совещанию
Ольга Андрианова может получить должность первого замглавы Перми Фото:

Врио главы Перми Ольга Андрианова может получить должность первого вице-мэра. Действующий замглавы города Эдуард Хайруллин, как ожидается, покинет свою должность и вернется в бизнес, сообщает источник, знакомый с ситуацией в мэрии.

«Временно исполняющая обязанности мэра Перми Ольга Андрианова может стать новым первым замглавы после утверждения нового градоначальника. Ожидается, что действующий первый вице-мэр Эдуард Хайруллин уйдет с должности и займется бизнесом», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источник.

Ранее URA.RU писало, что Ольга Андрианова встретилась с главой минэкономразвития Пермского края Эдуардом Сосниным. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они обсуждали проект строительства крематория.

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Врио главы Перми Ольга Андрианова может получить должность первого вице-мэра. Действующий замглавы города Эдуард Хайруллин, как ожидается, покинет свою должность и вернется в бизнес, сообщает источник, знакомый с ситуацией в мэрии. «Временно исполняющая обязанности мэра Перми Ольга Андрианова может стать новым первым замглавы после утверждения нового градоначальника. Ожидается, что действующий первый вице-мэр Эдуард Хайруллин уйдет с должности и займется бизнесом», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источник. Ранее URA.RU писало, что Ольга Андрианова встретилась с главой минэкономразвития Пермского края Эдуардом Сосниным. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они обсуждали проект строительства крематория.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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