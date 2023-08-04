Врио главы Перми предрекают новую должность в мэрии

«Коммерсант-Прикамье»: Ольга Андрианова станет первым вице-мэром Перми

05 августа 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Ольга Андрианова может получить должность первого замглавы Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врио главы Перми Ольга Андрианова может получить должность первого вице-мэра. Действующий замглавы города Эдуард Хайруллин, как ожидается, покинет свою должность и вернется в бизнес, сообщает источник, знакомый с ситуацией в мэрии. «Временно исполняющая обязанности мэра Перми Ольга Андрианова может стать новым первым замглавы после утверждения нового градоначальника. Ожидается, что действующий первый вице-мэр Эдуард Хайруллин уйдет с должности и займется бизнесом», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источник. Ранее URA.RU писало, что Ольга Андрианова встретилась с главой минэкономразвития Пермского края Эдуардом Сосниным. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они обсуждали проект строительства крематория.

Врио главы Перми Ольга Андрианова может получить должность первого вице-мэра. Действующий замглавы города Эдуард Хайруллин, как ожидается, покинет свою должность и вернется в бизнес, сообщает источник, знакомый с ситуацией в мэрии. «Временно исполняющая обязанности мэра Перми Ольга Андрианова может стать новым первым замглавы после утверждения нового градоначальника. Ожидается, что действующий первый вице-мэр Эдуард Хайруллин уйдет с должности и займется бизнесом», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источник. Ранее URA.RU писало, что Ольга Андрианова встретилась с главой минэкономразвития Пермского края Эдуардом Сосниным. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они обсуждали проект строительства крематория.