Врио главы Перми предрекают новую должность в мэрии

Врио главы Перми Ольга Андрианова может получить должность первого вице-мэра. Действующий замглавы города Эдуард Хайруллин, как ожидается, покинет свою должность и вернется в бизнес, сообщает источник, знакомый с ситуацией в мэрии.
«Временно исполняющая обязанности мэра Перми Ольга Андрианова может стать новым первым замглавы после утверждения нового градоначальника. Ожидается, что действующий первый вице-мэр Эдуард Хайруллин уйдет с должности и займется бизнесом», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источник.
Ранее URA.RU писало, что Ольга Андрианова встретилась с главой минэкономразвития Пермского края Эдуардом Сосниным. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они обсуждали проект строительства крематория.
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