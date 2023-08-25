Baza: бывших сотрудников полиции готовят к призыву по особому распоряжению

25 августа 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

В Белгородской области разносятся предписания бывшим сотрудникам полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Бывшим сотрудникам полиции в Белгородской области стали разносить особые предписания. Согласно им, экс-сотрудники должны оставаться в регионе на случай чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В момент объявления особого распоряжения, согласно предписанию, сотрудники обязаны явиться по одному из двух указанных в предписании адресов (один из них — управление МВД). При себе они должны иметь туалетные принадлежности и запас еды на одни сутки», — говорится в telegram-канале. Источники канала отметили, что такие документы выдаются под роспись. Они нужны для того, чтобы на случай ЧП бывшие полицейские не могли покинуть область. Также, согласно предписаниям, они должны будут выполнять свои задачи в составе полиции. По данным Baza, в других регионах такого не вводится. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Белгородской области для подтверждения информации. Ответ ожидается. Белгородская область почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. Также в регион несколько раз заходили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). В последний раз ДРГ пыталась проникнуть в область 27 июня. Атака была пресечена.

Бывшим сотрудникам полиции в Белгородской области стали разносить особые предписания. Согласно им, экс-сотрудники должны оставаться в регионе на случай чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В момент объявления особого распоряжения, согласно предписанию, сотрудники обязаны явиться по одному из двух указанных в предписании адресов (один из них — управление МВД). При себе они должны иметь туалетные принадлежности и запас еды на одни сутки», — говорится в telegram-канале. Источники канала отметили, что такие документы выдаются под роспись. Они нужны для того, чтобы на случай ЧП бывшие полицейские не могли покинуть область. Также, согласно предписаниям, они должны будут выполнять свои задачи в составе полиции. По данным Baza, в других регионах такого не вводится. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Белгородской области для подтверждения информации. Ответ ожидается. Белгородская область почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. Также в регион несколько раз заходили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). В последний раз ДРГ пыталась проникнуть в область 27 июня. Атака была пресечена.